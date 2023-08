Spieler sagt: Diablo 4 ist das „einsamste Multiplayer-Spiel“, welches er je gespielt hat – Stößt damit auf viel Zustimmung

Blizzard verkaufte Diablo 4 als Action-RPG mit starkem Multiplayer-Part. Doch viele Spieler fragen sich, wo denn all die Mitspieler sind. Einige glauben sogar, dass sie sich in keinem anderen Multiplayer-Spiel so einsam gefühlt haben.

Blizzard hatte sich strikt gegen einen Offline-Modus für Diablo 4 entschieden. Stattdessen vermarktete der Entwickler das Action-RPG als Spiel mit starker Online-Anbindung. Diablo 4 setzt wie kein anderes Spiel der Reihe auf verschiedene Multiplayer-Komponenten:

Es gibt PvP, wo man gegen andere Spieler antreten kann/ muss.

Weltbosse, die man nur mit anderen Spielern besiegen kann.

Die umstrittene, sogenannte „Shared World“, die man auch nicht abschalten kann.

Doch genau daran gibt es mittlerweile Kritik aus der Community. Die schimpft nicht über die Features im Allgemeinen, stattdessen schimpft sie, dass man sich in Diablo 4 ziemlich einsam fühle.

Diablo 4 ist ein Online-Spiel ohne echte Online-Features

Ein Spieler teilt seinen Frust auf reddit und erklärt in seinem emotionalen Post, „Diablo IV ist das einsamste Multiplayer-Spiel, das mir je begegnet ist.“ Und das macht er an verschiedenen Punkten fest, die er erläutert:

Es gibt keinen globalen Chat, wie man ihn aus echten MMOs gewöhnt ist.

Einen Kanal, wo man sich über Items oder Affixe austauschen könnte, sucht man vergeblich.

Ein Handels- oder Hilfschat fehlt völlig, wo man sich überhaupt mal austauschen könnte.

Andere Mitspieler einzuladen, falle im Vergleich zu echten MMOs viel zu umständlich aus.

Es gibt zwar Gilden, aber man kann nur einer einzigen beitreten und die würden auch nur maximal 150 Personen zulassen.

Was sagen andere Spieler? Die Reaktionen sind sehr gemischt. Die einen bestätigen seine Punkte und erklären, es würde sich für sie ähnlich anfühlen. Blizzard hätte viele coole Ideen in das Spiel gesteckt, aber irgendwo auf halber Strecke den „Social“-Aspekt vergessen.

Einige sagen: Das Problem von Diablo 4 ist, dass es sich nicht entscheiden kann, was es denn nun sein will. Es sei weder ein echtes Singleplayerspiel noch ein richtiges MMO. So schreibt ein Spieler:

Ich habe das Gefühl, dass Diablo 4 versucht, sowohl ein Einzelspieler- als auch ein MMO-Erlebnis zu sein, ohne dass ihm beides wirklich gelingt. Beides fühlt sich ein bisschen unausgegoren an.

Ein anderer ergänzt:

Wisst ihr, warum es sich einsam anfühlt? Weil es kein MMO ist. Es ist ein Solo/Co-Op-Spiel. Genau wie seine Vorgänger. Es ist eine verblüffende Entscheidung von Blizzard, eine Shared World zu nutzen. Die Leute würden sich nicht so sehr über den Inhalt oder die Welt und vieles andere beschweren, wenn sie [Blizzard] sie [ddie Spielwelt] einfach als Solo/Co-Op-Welt beibehalten hätte, wie es dem Spiel eigentlich entspricht.

Doch es gibt auch Spieler, die der Tendenz widersprechen: Denn auch, wenn es solche Chats und Optionen geben würde, wolle man den ganzen Kram eh nicht benutzen. „Ich will nur alleine spielen und gelegentlich mit Freunden zusammenspielen“, meint etwa ein Nutzer. Die ganzen Chats seien ihm herzlich egal.

Andere werden sogar noch deutlicher, indem sie erklären: Ein globaler oder öffentlicher Chat wäre das erste, was sie direkt ausschalten. Denn man habe keine Lust, von einem lauten, unangenehmen Chat erschlagen zu werden:

Die Jahre in WoW haben mich gelehrt, dass es [der globale Chat] der erste Kanal ist, den ich stumm schalte, wenn ich nicht das Twitch-Chat-Erlebnis in meine Sitzung bringen will.

Was ist die Tendenz der Spieler? Die Mehrheit kann aber tatsächlich die „Einsamkeit“ des Spielers verstehen. Niemand würde einen anderen Spieler begrüßen und nach erledigten Mission würden die meisten Spieler bereits wieder flüchten.

Viele Spieler fordern deswegen schon länger, dass Blizzard doch bitte einen Offline-Modus für Diablo 4 bringen solle. Damit man zumindest richtig und in Ruhe alleine spielen könne. Doch das dürfte mit Blick auf die starke Verzahnung mit Online-Features sehr unwahrscheinlich sein.

Diablo 4: 2. Season kommt im Herbst und weitere Inhalte sollen folgen

Wie geht es mit Diablo 4 weiter? Im Hintergrund sind die Entwickler fleißig dabei, neue Inhalte und vor allem neue Updates vorzubereiten. Bereits für den Herbst 2023 ist die 2. Season mit Vampiren als Thema groß angekündigt worden.

Und in Diablo 4 soll sich die nächste Zeit einiges verändern. Denn Blizzard hat für die Zukunft des Action-RPGs etliche neue Inhalte geplant, erklärte der Chef auf der gamescom 2023. Eine ganze handvoll Fakten stellen wir euch in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO vor:

