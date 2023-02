Diablo 4 wiederholt einen Fehler des Vorgängers – Bringt ein umstrittenes „Feature“ zurück

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Eine Lösung, die Spieler im Forum nennen, um einen dauerhaften Online-Zwang zu vermeiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Charaktere, die offline stark geschummeln wurden, online verwendet werden, wären spezielle „Offline-Charaktere“. Ein solcher Offline-Charakter könnte dann nur in Offline-Sitzungen verwendet und nicht in den Multiplayer importiert werden.

Was spricht für den Online-Zwang? Wie einige Spieler im Blizzard-Forum erwähnen, gibt es Gründe, die für den Online-Zwang sprechen. So kann beispielsweise durch die permanente Interverbindung besser sichergestellt werden, dass ein Spieler nicht betrügt.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

„Ich habe bereits zu D3 [Diablo 3] den Fehler gemacht, dem ‘Allways-On’-Zwang nachzugeben. Das war mir eine Lehre, denn D3 neigt dazu, den Fortschritt zu negieren, wenn man mal einen Verbindungsabbruch hat […]. Das werde ich mir nicht noch einmal antun und mir deshalb D4 sparen, da ich eh kein Gruppenspieler in Diablo bin (via eu.forums.blizzard.com ).“

Generell ist der Online-Zwang in der Diablo-Community ein umstrittenes Feature, viele Spieler wollen einfach nur in Ruhe, offline und als Einzelspieler looten und leveln. Auf der Seite, auf der das Detail der PS-Store-Seite geteilt wurde, schreibt ein enttäuschter Spieler: „Es ist wirklich blöd. Always-on Diablo ist so eine blöde Sache (via resetera.com ).“

Eigentlich wollen in Diablo doch alle nur Looten und Leveln. Jeder ist von dem Ziel angetrieben, seinen Charakter stetig zu verbessern. Während der immer schwieriger werdenden Kämpfe kommt es dabei auf Reaktionszeit und Geschwindigkeit an.

Insert

You are going to send email to