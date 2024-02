Diablo 4: 5 ungeschriebene Regeln, die ihr niemals brechen solltet

In Diablo 4 gibt es ein paar wichtige Regeln, die ihr unbedingt beachten und nicht brechen solltet, um nicht den Zorn von Lilith oder anderen Spielern auf euch zu ziehen.

Nachfolgend fassen wir euch ungeschriebene Regeln für Diablo 4 zusammen, die für alle Spielerinnen und Spieler gelten, egal, welche Klasse sie spielen. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um „richtige“ Regeln oder Gesetze, ihr müsst sie nicht einhalten. Der Artikel ist mit einem Augenzwinkern zu betrachten.

Dennoch gibt es ungeschriebene Regeln, die euch das Leben in Sanktuario erleichtern und vor allem neuen Spielern einen angenehmeren Einstieg verschaffen können. Zusätzlich ermöglichen die Regeln auch, dass ihr effektiver grindet und Erfahrungspunkte sammelt.

Lauft nicht an Altären von Lilith vorbei

Wenn ihr durch Sanktuario lauft oder reitet, begegnen euch Statuen von Lilith. Diese findet ihr in allen Gebieten. Interagiert ihr mit ihnen, verbessert sich einer eurer Primärwerte dauerhaft – und das gilt für all eure Charaktere. Lauft also auf keinen Fall einfach an ihnen vorbei.

Darum solltet ihr alle Altäre aktivieren: Die Verbesserungen, die ihr von den Altären bekommt, gelten permanent und für jeden Charakter auf eurem Account. Also auch für jene, die ihr erst später erstellt. Wollt ihr also eine neue Klasse ausprobieren, habt ihr bereits einen kleinen Vorteil auf den frühen Stufen.

Und wenn ihr schon auf dem Weg seid, alle Altäre „einzusammeln“, solltet ihr auch gleich die gesamte Map aufdecken, denn auch das wird auf eure neuen Charaktere übertragen. Schreitet ihr bei dem Regionsfortschritt weiter voran, schaltet ihr zudem weitere Plätze für euren Heiltrank frei:

Ignoriert nicht die Aufwertung eures Heiltrankes

In Diablo 4 könnt ihr bei bestimmten Stufenaufstiegen euren Trank beim Alchemisten aufwerten. Sobald das möglich ist, seht ihr einen Pfeil nach oben auf dem Tranksymbol in eurer Aktionsleiste.

Darum solltet ihr das nicht ignorieren: In manchen Spielen findet ihr auf euren Reisen verschiedene Tränke, die eure Gesundheit wiederherstellen können. Darunter in etwa kleine, mittlere und große Heiltränke.

In Diablo 4 wertet ihr allerdings den Trank selbst auf. Jeder Trank, den ihr aufhebt, hat dann genau diese Größe. Wertet ihr ihn nicht auf, lauft ihr also mit einem Heiltrank herum, der nicht seine vollständige Heilkraft ausschöpfen kann.

Kein aktives Elixier = verlorene EP

In Diablo 4 gibt es mehrere Möglichkeiten, das Farmen von Erfahrungspunkten (EP) ein bisschen anzuschubsen. So könnt ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammenschließen, um einen Gruppenbonus auf EP zu erhalten. Ihr solltet aber auch immer darauf achten, Elixiere zu aktivieren.

Darum solltet ihr ein Elixier aktivieren: Die Elixiere verschaffen euch nicht nur bestimmte Boni, wie in etwa eine bessere Ausweichchance oder Widerstände gegen Feuer, Gift und andere Elemente. Sie geben euch zudem einen Bonus von 5 % auf gewonnene EP.

Manche Elixiere könnt ihr bereits auf niedrigen Stufen und mit Materialien, die einfach zu farmen sind, craften: Das „Schwache Elixier des Eisenstachels“ stellt ihr in etwa mit 5 Galgenreben und 5 Beißbeeren her.

Belebt gefallene Spieler wieder

Vielleicht kommt euch die Situation bekannt vor: Ihr macht ein Ereignis, irgendwo in Sanktuario. Immer mehr Mobs spawnen, Elite-Feinde verlangsamen oder betäuben euch, ihr bekommt so viel Schaden ab, dass ihr nicht dagegen ankommt und sterbt. Ihr könnt respawnen, aber dann müsst ihr eure beschädigte Ausrüstung für Gold reparieren.

Darum solltet ihr Spieler wiederbeleben: Wenn euch jemand in so einer Situation wiederbelebt, spart ihr euch die Reparatur und eure Ausrüstung bleibt heile – als wäre nichts gewesen. Falls ihr also den Grabstein eines „toten“ Spielercharakters seht, tut ihm einen Gefallen und belebt ihn mit einem Klick wieder.

Es gibt aber auch Situationen, in denen ihr das abwägen müsst – in etwa bei Kämpfen gegen Weltenbosse. Da kann es beim Wiederbeleben schnell dazu kommen, dass euer Spielercharakter auch das zeitliche segnet.

Wer in der Stadt steht, macht keine EP

Natürlich kann man nicht durchgehend durch Dungeons oder Events rennen und muss zwischendurch zurück in die Stadt, um das Inventar zu leeren, Tränke zu craften oder kurz zu verschnaufen. Aber dennoch solltet ihr beachten, dass ihr dabei nun mal keine EP sammelt.

Darum solltet ihr das beachten: Vor allem im Gruppenspiel solltet ihr Rücksicht auf eure Mitspieler nehmen. Minimiert euren Aufenthalt in der Stadt, solange ihr nicht alleine spielt, denn: Während ihr den Hund streichelt, eure Truhen sortiert oder mit NPCs quatscht, entgehen euch und euren Gruppenmitgliedern EP.

Auch auf Reddit sammeln Spielerinnen und Spieler ein paar „ungeschriebene Regeln“ für Diablo 4. Obwohl der Beitrag bereits vom 25. Oktober 2023 stammt, sind die Regeln allgemein formuliert und damit zeitlos:

Wenn [man neben anderen Spielern] zu einem Weltenboss reitet, ist es immer ein Wettrennen, wer zuerst dort ankommt. Auch wenn sie gar nicht wissen, dass wir gerade ein Wettrennen machen.

Wenn ihr jemanden seht, der sich wie ein Beyblade [Kreisel] dreht, müsst ihr euch auch wie ein Beyblade drehen.

Wenn man einem laufenden Ereignis beitritt, lässt man die Loot-Truhe am Ende immer von der Person öffnen, die das Ereignis begonnen hat.

Wenn ihr einem Event beitretet, benutzt immer das Hallo-Emote.

Streichelt immer die Hunde.

Kennt ihr weitere ungeschriebene Regeln in Diablo 4? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar dazu.

Einige Regeln betreffen vor allem das Miteinander in Diablo 4. Die Community ist nicht immer für ihre Freundlichkeit bekannt, doch derzeit berichten Spieler auf Reddit von positiven Erfahrungen im Spiel: Spieler freuen sich über großzügige Fremde in Diablo 4: „Ich bekomme mehr von Randoms als von meinem Clan“