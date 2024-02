Spieler freuen sich über großzügige Fremde in Diablo 4: „Ich bekomme mehr von Randoms als von meinem Clan“

Wie wird das diskutiert? In den Kommentaren berichten andere Spieler von ganz ähnlichen Erfahrungen. Reddit-Nutzer „Shertok“ schreibt etwa: „Von den 600 Duriel-Runs, die ich diese Season gemacht habe, habe ich ungefähr 550 genau so bekommen. Einfach als fies aussehender Level-100-Barbar am Eingang rumstehen.“

Was hat es mit der Großzügigkeit auf sich? Ein „Diablo 4“-Spieler berichtete am 18. Februar 2024 auf Reddit von einem positiven Erlebnis im Spiel: Im Alleingang habe er einige Runs gegen Duriel gemacht, um die begehrten Uber-Uniques zu farmen. Nachdem seine eigenen Materialien aufgebraucht gewesen seien, habe er noch ein wenig Zeit vor dem Eingang des Dungeon verbracht.

