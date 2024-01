Diablo 4: Season 3 stand in der Kritik, wurde über Nacht zum Fan-Liebling – Was hat sich geändert?

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die Gewölbe sind für einige Fans mittlerweile besser als die Alptraum-Dungeons. Die Mob-Dichte sei super, man müsse keine lästigen Nebenaufgaben machen und das Wichtigste: Es gibt endlich wieder eine fette Loot-Explosion am Ende. Ziemlich genau das, was ich nur wenige Stunden zuvor gesagt habe: Das Feature, das alle nervt, macht mich glücklich – Aber eben erst etwas später.

Was vermutlich wichtiger für den plötzlichen Meinungswandel ist, dass die Spieler nun etwas weiter in der Season sind. Sie krebsen nicht auf niedrigen Stufen herum, sondern sind in Weltstufe 4 unterwegs.

Der Start von Season 3 in Diablo 4 war durchwachsen: Nach der gefeierten Season 2 fühlten sich die neuen Inhalte einfach langsam an. Es kam zu Kritik und sogar Beleidigungen. Blizzard kam mit einem Notfall-Patch wenige Tage später um die Ecke. Jetzt hat sich die Meinung vollkommen gedreht: Season 3 ist plötzlich ein Hit. Und die Änderungen sind nicht der einzige Grund.

