Dead by Daylight bringt endlich „2 vs 8“, bald jagen euch 2 Killer gleichzeitig

Nach vielen Jahren erfüllt Dead by Daylight den Spielern einen Traum. Es gibt endlich einen 2vs8-Spielmodus – mit 2 Killern und 8 Überlebenden.

Behaviour Interactive, die Macher von Dead by Daylight, veranstalten ihren Live-Stream zum 8. Geburtstag des asymmetrischen Horror-Spiels. Dabei gibt es jede Menge neue Ankündigungen und auch einen Ausblick auf die Roadmap für das kommende Jahr. Eines der größten Highlights: Ein neuer Spielmodus, in dem 8 Überlebende gegen 2 Killer antreten müssen.

Was sind die Unterschiede zum normalen Modus? Im „2vs8“-Modus gibt es ein paar Anpassungen, abgesehen von der reinen Anzahl der Spieler. Damit der Modus nämlich funktioniert, müssen an ein paar Stellschrauben gedreht werden. Die Änderungen sind:

Nur ausgewählte Maps stehen zur Verfügung und diese sind vergrößert. Ihr erlebt also die klassischen Karten wie das McMillan Estate, allerdings mit deutlich mehr Spielfläche.

Haken gibt es nicht. Überlebende werden stattdessen in Käfige gesperrt (wie bei Pyramid Head).

Normale Perks können in diesem Modus nicht gewählt werden, aber es gibt andere Besonderheiten.

Lediglich die 5 originalen Killer stehen in diesem Modus zur Auswahl: Trapper, Wraith, Hillbilly, Nurse und Huntress.

Überlebende kriegen Klassen, Killer neue Buffs

Was können Überlebende und Killer? Im Gegensatz zum normalen Dead by Daylight vertraut ihr in dem 2vs8-Modus nicht auf Perks, sondern auf ein neues System. Überlebende können eine Klasse auswählen. Klassen haben verschiedene Boni in unterschiedlichen Bereichen. So ist eine Klasse etwa besonders gut darin, Verbündete zu heilen, während eine andere besonders gut an Generatoren arbeiten kann und wieder andere besser darin sind, den Killer auf Distanz zu halten.

Doch auch Killer haben neue Fähigkeiten bekommen. Da die Killer immer im Duo antreten, bekommen sie neue, passive Effekte, die sie mit ihrem Killer-Kollegen teilen. Wenn der Wraith etwa seine Unsichtbarkeit aktiviert und der andere Killer in der Nähe ist, dann gewährt er seinem Mit-Mörder für eine Weile den Bonus „Unentdeckbar“, sodass auch der zweite Killer keinen Terror-Radius oder roten Schleier hat.

Das macht Team-Angriffe besonders effizient.

Ist das ein permanenter Modus? Das ist noch nicht klar. Die Entwickler scheinen bestrebt zu sein, den Modus über längere Zeit zu unterstützten und neue Ideen einfließen zu lassen, sollte „2vs8“ ein Erfolg werden. Zu Beginn macht man allerdings noch keine festen Versprechungen und will erst einmal schauen, wie gut der Modus bei der Community ankommt.

Was verspricht man sich von diesem Modus? Zum einen wurde der Modus schon seit Jahren von der Community gefordert. Der Hunger nach neuen, abgedrehten Spielmodi in Dead by Daylight ist einfach riesig. Doch gleichzeitig wünschen sich Killer vor allem, dass ihnen ein wenig Druck von den Schultern genommen wird. Denn gerade als Killer ist Dead by Daylight extrem stressig – etwas, das beinahe jeden Tag in den offiziellen Foren oder dem Subreddit des Spiels besprochen wird. Durch einen zweiten Killer in der Partie wird die Last auf mehrere Schultern verteilt, sodass man als Team agieren kann und gemeinsam siegt oder scheitert.

Was haltet ihr von der Idee eines 2vs8-Modus? Ein cooles Experiment oder passt das einfach nicht zu Dead by Daylight?