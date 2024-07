Dead by Daylight hat jetzt 2v8 – Aber nur für kurze Zeit

In Dead by Daylight ist der lang ersehnte 2vs8-Modus gestartet. Wenn ihr ihn ausprobieren wollt, bleibt aber nicht viel Zeit.

Nach vielen Jahren hat Dead by Daylight endlich einen ganz neuen Spielmodus veröffentlicht und dann auch noch einen, der bereits seit den ersten Tagen des Horror-Spiels gefordert wurde: 2v8.

Wie beim Namen zu erwarten, treten hier 2 Killer gegen 8 Überlebende an. Es gibt mehr Tote, mehr Generatoren und jede Menge Chaos. Der neue Modus setzt mehr auf Action und weniger auf Heimlichkeit, was zu einem etwas flotteren Spielgefühl führt. Auch die Haken sind dafür verschwunden.

Wer den neuen Modus ausprobieren will, sollte sich allerdings beeilen. Denn bisher ist der Modus nur ein Experiment und er wird nach 2 Wochen wieder deaktiviert.

Was sind die Besonderheiten an 2v8? Damit Dead by Daylight auch mit der doppelten Anzahl von Spielerinnen und Spielern funktioniert, haben die Entwickler einige Änderungen vorgenommen. Dazu gehören:

Es gibt keine Perks.

Es müssen 8 von 13 Generatoren repariert werden.

Die Aura von Überlebenden wird angezeigt, wann immer ein Generator repariert wird.

Es gibt keine Haken. Zu Boden gefallene Überlebende können direkt zu einem Käfig teleportiert werden.

Nachdem Überlebende 2x aufgehangen wurden, können sie sich selbst heilen.

Es gibt mehrere Falltüren am Ende.

Gespielt wird auf größeren Karten als gewohnt.

Welche Killer stehen zur Auswahl? Für die erste Version dieses Spielmodus stehen insgesamt 5 Killer zur Auswahl:

Trapper (Falltensteller)

Wraith (Geist)

Hillbilly (Hinterwäldler)

Nurse (Krankenschwester)

Huntress (Jägerin)

Die Killer haben leicht angepasste Fähigkeiten. So beginnt der Fallensteller mit mehr Fallen, während die Jägerin mehr Wurfäxte hat oder der Geist sich deutlich schneller in der Tarnung bewegen kann.

Was können die Überlebenden? Im Gegensatz zu den normalen Spielmodi gibt es keine Perks – weder für Killer noch für Überlebende. Stattdessen wählt ihr als Überlebender eine von vier „Klassen“, die dann mit geringen Vorteilen einhergehen.

Guide: Du siehst die Aura von allen Generatoren in der Nähe. Sobald du mit der Reparatur beginnst, wird der Generator allen Team-Mitgliedern offenbart. Helfen dir andere Überlebende beim Reparieren, erhalten sie einen Bonus auf großartige Skill-Checks und machen weniger Geräusche beim Reparieren.

Du siehst die Aura von allen Generatoren in der Nähe. Sobald du mit der Reparatur beginnst, wird der Generator allen Team-Mitgliedern offenbart. Helfen dir andere Überlebende beim Reparieren, erhalten sie einen Bonus auf großartige Skill-Checks und machen weniger Geräusche beim Reparieren. Medic: Du siehst die Aura von verletzten Verbündeten in der Nähe und kannst sie schneller heilen. Andere Überlebende in der Nähe können Team-Mitglieder ebenfalls schneller heilen.

Du siehst die Aura von verletzten Verbündeten in der Nähe und kannst sie schneller heilen. Andere Überlebende in der Nähe können Team-Mitglieder ebenfalls schneller heilen. Escapist: Du sieht die Aura von Paletten, Fenstern und zerstörbaren Wänden in deiner Nähe. Wenn du verwundet bist, läufst du ein klein wenig schneller als andere Überlebende. Wenn du zu rennen beginnst, erhalten alle Überlebenden in der Nähe einen kurzen Speed-Boost.

Du sieht die Aura von Paletten, Fenstern und zerstörbaren Wänden in deiner Nähe. Wenn du verwundet bist, läufst du ein klein wenig schneller als andere Überlebende. Wenn du zu rennen beginnst, erhalten alle Überlebenden in der Nähe einen kurzen Speed-Boost. Scout: Du siehst die Aura der Killer, wann immer sie eine Palette zerstören oder einen Generator beschädigen. Andere Überlebende sehen den Killer, wann immer der Killer in deiner Sichtlinie ist.

Bis wann kann man den Modus spielen? Wer sich 2v8 anschauen will, sollte damit nicht zu lange warten. Denn der Modus ist nur für exakt 2 Wochen spielbar, also bis zum 8 August 2024. Danach verschwindet der Modus wieder und die Entwickler werten aus, wie gut er ankam und was für Verbesserungen noch vorgenommen werden sollten.