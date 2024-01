Diablo 4: Erster Patch für Season 3 verbessert, worüber alle meckern – Patch Notes auf Deutsch

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Diablo 4: Schnell leveln in Season 3 – So geht’s am einfachsten

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Blizzard hatte bereits versprochen, an den größten Kritikpunkten zu schrauben . Das ist nun passiert. In den Gewölben bekommt ihr für eine Perle nun 10 statt 3 Stapel von Zoltuns Schutz. Außerdem habt ihr eine Gnadenfrist von 1,5 Sekunden, wenn euch Fallen treffen, heißt: Ihr verliert nur alle 1,5 Sekunden einen Schutz (vorher 1 Sekunde).

Was war das Problem? Insbesondere die Gewölbe waren in der Kritik von den Fans. Kurz nach Release von Season 3 haben sich viele Spieler beschwert, dass das große Season-Thema von Season 3 eher nervig als unterhaltsam sei .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to