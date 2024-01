Diablo 4 erfüllt den dümmsten Wunsch der Fans, bringt einen 2. Boss, der euch ohne Vorwarnung wegklatscht

Dazu haut er deutlich härter zu. Ein Treffer kann euch gerne mal den ganzen Lebensbalken kosten – oder mehr. Vermutlich fehlen einfach noch ausreichend Daten, um eine richtige Strategie gegen das Biest zu haben, aber… nun, so ein Gegner ist schließlich genau das, was viele haben wollten. Auch wenn ihn vermutlich wieder einige für ein Märchen halten werden, nur um dann überrascht zu werden .

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der Butcher ist ein so harter und gefährlicher Gegner, dass er kurz nach Release für mehr Tode verantwortlich war als alle Spieler im PvP – über 5 Millionen Kills hat er allein am ersten Wochenende gesammelt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to