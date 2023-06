Diablo 4: „17 Mal gesehen, 17 Mal getötet“ – Spieler killt den Butcher jedes Mal dank einer Schatztruhe

Wir stellen euch in einem kurzen Video den Vergleich zwischen Starfield und Star Citizen vor und was die Spieler dazu sagen.

Wenn ihr Dungeons grindet, solltet ihr immer dran denken, Elixiere zu nutzen. So vergesst ihr das nicht so schnell:

Er nutzt eine beliebige Truhe in der Nähe des Schlächters und lockt diesen dorthin. Der riesige Dämon scheint mit dem Konzept der Kisten nicht ganz zurechtzukommen, denn er steht dann unschlüssig davor und dreht sich immer wieder hin und her.

So tötet ein Spieler den Butcher jedes Mal: Auf Reddit hat ein Spieler einen Trick verraten, mit dem er den Schlächter ohne Ausnahme jedes Mal getötet haben will. Sein Geheimnis: eine Schatzkiste.

Fans feiern den einen Boss in Diablo 4, der allen Angst macht: „Wie in einem Horrorfilm“

Der Schlächter gilt als fiesester und zum Teil auch härtester Gegner in Diablo 4 . Der riesige Dämon überrascht euch in Dungeons und schlachtet euch ohne Gnade ab. Er hat Millionen Spieler auf dem Gewissen – aber einer hat noch keine Niederlage gegen ihn erlitten. Denn der Butcher ist zum Glück auch ziemlich dumm …

