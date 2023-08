Diablo 4: Mit einem simplen Trick werdet ihr nie wieder vom fiesen Butcher überrascht

Wir erklären euch in einem kurzen Video, welche Klasse ihr als Spieleinsteiger in Baldur's Gate 3 nehmen solltet.

Viele User geben in den Kommentaren an, dass sie die Lautstärke der Musik heruntergestellt haben oder sogar vollständig ausgeschaltet haben. Vermutlich hören einige Spiele ihre eigenen Playlists oder einen Podcast, um sich die Zeit beim Dämonenschnetzeln zu vertreiben.

Wie kann ich den Butcher rechtzeitig bemerken? Damit ihr nicht unvorbereitet in einen zufälligen Kampf mit dem fiesen Bossgegner geratet, solltet ihr auf die Hintergrundmusik von Diablo 4 achten. In einem Video zeigt GoinPostle2 nämlich, dass ihr nur genau zuhören müsst, um den Butcher zu hören.

Der Butcher (bzw. Schlächter) hat in Diablo 4 ein Talent dafür, immer dann aufzutauchen, wenn einem die Tränke zur Neige gehen. Er erscheint zufällig und greift Spieler mit seinem riesigen Hackbeil an. Doch ein Spieler teilt nun einen Trick, durch den ihr nicht mehr vom Schlächter überrascht werdet.

