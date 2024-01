Diablo 4 Season 3: So funktioniert die neue Mechanik Seneschall – Alle Steine und ihre Kräfte

In Diablo 4 bekommen die Spieler in Season 3 einen mechanischen Begleiter – den Seneschall. Wie er funktioniert und welche Kräfte die Leit- und Abstimmungssteine haben, erfahrt ihr auf MeinMMO.

„Season of the Construct“, also die Saison des Konstrukts, startet am 23. Januar in Diablo 4 und bringt mehrere neue Features mit sich. Das Haupt-Feature wird ein mechanischer Begleiter sein, den ihr mit verschiedenen Steinen anpassen könnt:

Ihr könnt 2 Leitsteine ausrüsten, die bestimmen, wie sich euer Begleiter verhält – also einen für jeden Angriff.

6 Abstimmungssteine fungieren als „Runen“ oder Affixe, die Fähigkeiten verändern oder verbessern.

Insgesamt gibt es 12 Leitsteine und 27 Abstimmungssteine.

Nachfolgend erfahrt ihr, was es mit dem Seneschall auf sich hat und welche Leit- und Abstimmungssteine es geben wird.

Der Seneschall, ein treuer Begleiter in Sanktuario

Was ist der Seneschall? Der Seneschall ist ein mechanischer Begleiter, der euch im Kampf unterstützt – oder euch den Rücken freihält. Ihr könnt den Seneschall anpassen, damit er zu euren Builds passt und ihr das Beste aus ihnen in Kombination mit eurem Begleiter rausholen könnt.

Wie bekomme ich den Seneschall? Ihr erhaltet den Seneschall-Begleiter während der saisonalen Questreihe. So soll der Seneschall eure Abenteuer in Season 3 von Diablo 4 ergänzen, indem ihr ihn mit Leit- und Abstimmungssteinen ausrüstet.

Sobald ihr euren Seneschall erhalten habt, folgt er euch durch ganz Sanktuario, bis zum Ende der Season.

Alle Leit- und Abstimmungssteine und ihre Kräfte

Welche Steine gibt es? Insgesamt gibt es 12 Leitsteine und 27 verschiedene Abstimmungssteine mit unterschiedlicher Seltenheit. Mit den Steinen passt ihr euren Seneschall so an, dass er zu eurem Spielstil und eurem Build passt.

Ihr könnt die Erfahrungsstufe der Steine erhöhen, indem ihr doppelte Steine sammelt oder herstellt und sie miteinander kombiniert. Die Leitsteine legen fest, welche Angriffe euer Seneschall ausführen kann, während die Abstimmungssteine diese Fähigkeiten ergänzen und verstärken.

Mit den Leitsteinen kann euer Seneschall in etwa aus dem Hinterhalt angreifen und Gegnern massiven Schaden zufügen, Blitze oder Feuerstrahlen aussenden, oder dem Spielcharakter Heilung oder einen Adrenalinschub verpassen und so seinen Schaden erhöhen.

Alle 12 Leitsteine und ihre Kräfte zum Aufklappen Autoverteidigung : Das Seneschall-Konstrukt aktiviert ein antimaterielles Feld um sich herum, das gegnerische Projektile aus der Luft schießt. Kann keine Geschosse von Bossen oder Spielercharakteren abschießen.

: Das Seneschall-Konstrukt aktiviert ein antimaterielles Feld um sich herum, das gegnerische Projektile aus der Luft schießt. Kann keine Geschosse von Bossen oder Spielercharakteren abschießen. Auflauern : Ein schneller Angriff aus dem Hinterhalt, der jedem Ziel Schaden zufügt. Kann dasselbe Ziel mehrmals treffen.

: Ein schneller Angriff aus dem Hinterhalt, der jedem Ziel Schaden zufügt. Kann dasselbe Ziel mehrmals treffen. Glühwürmchen : Entsendet ein kleines Konstrukt, das auf dem Ziel landet, 3x explodiert und Schaden verursacht.

: Entsendet ein kleines Konstrukt, das auf dem Ziel landet, 3x explodiert und Schaden verursacht. Fokus-Feuer : Das Seneschall-Konstrukt kanalisiert einen Feuerstrahl auf die Ziele, wobei es Gesamtschaden über Zeit verursacht.

: Das Seneschall-Konstrukt kanalisiert einen Feuerstrahl auf die Ziele, wobei es Gesamtschaden über Zeit verursacht. Kreisen : Das Seneschall-Konstrukt wirbelt seine Beine schnell umher und fügt allen umstehenden Gegnern Schaden zu.

: Das Seneschall-Konstrukt wirbelt seine Beine schnell umher und fügt allen umstehenden Gegnern Schaden zu. Pfählen : Führt einen Angriff gegen alle Gegner in einer geraden Linie vor dem Seneschall-Konstrukt aus und verursacht dabei Schaden.

: Führt einen Angriff gegen alle Gegner in einer geraden Linie vor dem Seneschall-Konstrukt aus und verursacht dabei Schaden. Blitzschlag : Wirft einen Blitz auf das Ziel, der Schaden verursacht. Springt auf weitere Ziele über und verursacht einen Teil des ursprünglichen Schadens.

: Wirft einen Blitz auf das Ziel, der Schaden verursacht. Springt auf weitere Ziele über und verursacht einen Teil des ursprünglichen Schadens. Schutz : Das Seneschall-Konstrukt erschafft eine Schutzbarriere in Höhe eines Teils seines maximalen Lebens um den Spielercharakter.

: Das Seneschall-Konstrukt erschafft eine Schutzbarriere in Höhe eines Teils seines maximalen Lebens um den Spielercharakter. Rekonstruktion : Das Seneschall-Konstrukt kanalisiert einen Wiederherstellungs-Strahl, der den Spielercharakter über Zeit um einen Teil seines maximalen Lebens heilt.

: Das Seneschall-Konstrukt kanalisiert einen Wiederherstellungs-Strahl, der den Spielercharakter über Zeit um einen Teil seines maximalen Lebens heilt. Schlitzen : Drischt auf Gegner vor dem Seneschall-Konstrukt ein und verursacht Schaden.

: Drischt auf Gegner vor dem Seneschall-Konstrukt ein und verursacht Schaden. Sturmjäger : Versetzt einem Gegner eine elektrische Aufladung, wodurch er sich selbst und weiteren Gegnern jede Sekunde Schaden zufügt. Wird der Gegner getötet, springt Sturmjäger auf einen weiteren Gegner über und erhält eine längere Dauer sowie zusätzlich Bonusschaden. Diese Boni greifen auch, wenn Sturmjäger erneut auf denselben Gegner angewendet wird.

: Versetzt einem Gegner eine elektrische Aufladung, wodurch er sich selbst und weiteren Gegnern jede Sekunde Schaden zufügt. Wird der Gegner getötet, springt Sturmjäger auf einen weiteren Gegner über und erhält eine längere Dauer sowie zusätzlich Bonusschaden. Diese Boni greifen auch, wenn Sturmjäger erneut auf denselben Gegner angewendet wird. Adrenalinschub: Verabreicht einen schnellen Adrenalinschub, wodurch der Spielercharakter vorübergehend Bonusschaden verursacht.

Die Abstimmungssteine können in etwa unterstützten Fertigkeiten einen Bonus auf die Effektgröße oder Angriffsgeschwindigkeit geben, ihre Abklingzeit verringern, ihre Dauer erhöhen oder die Bewegungsgeschwindigkeit getroffener Gegner verringern.

Alle 27 Abstimmungssteine und ihre Kräfte zum Aufklappen Voluminöse Unterstützung : Die Effektgröße der unterstützten Fertigkeit wird erhöht.

: Die Effektgröße der unterstützten Fertigkeit wird erhöht. Hurtige Unterstützung : Die unterstützte Fertigkeit erhält einen Angriffsgeschwindigkeitsbonus.

: Die unterstützte Fertigkeit erhält einen Angriffsgeschwindigkeitsbonus. Bruch-Unterstützung : Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden zerstört gegnerische Barriere-Effekte sofort. Zudem besteht eine Chance, Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen.

: Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden zerstört gegnerische Barriere-Effekte sofort. Zudem besteht eine Chance, Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Taktische Unterstützung : Die Abklingzeit der unterstützten Fertigkeit wird verringert.

: Die Abklingzeit der unterstützten Fertigkeit wird verringert. Effizienz-Unterstützung : Verursacht die unterstützende Fertigkeit Schaden, erhaltet Ihr für die getroffenen Ziele eine kritische Trefferchance.

: Verursacht die unterstützende Fertigkeit Schaden, erhaltet Ihr für die getroffenen Ziele eine kritische Trefferchance. Verwüstungs-Unterstützung : Die unterstützte Fertigkeit erhält einen Schadensbonus für kritische Treffer.

: Die unterstützte Fertigkeit erhält einen Schadensbonus für kritische Treffer. Sicherungs-Unterstützung: Wird die unterstützte Fertigkeit eingesetzt, gewährt sie eine Schadensreduktion.

Wird die unterstützte Fertigkeit eingesetzt, gewährt sie eine Schadensreduktion. Kalte Unterstützung : Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Kälteschaden, der Unterkühlen verursacht.

: Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Kälteschaden, der Unterkühlen verursacht. Verbrennungs-Unterstützung : Ein Teil des Schadens der unterstützten Fertigkeit gilt über Zeit als Verbrennungsschaden. Brennende Gegner erleiden zusätzlichen kritischen Trefferschaden durch das Seneschall-Konstrukt.

: Ein Teil des Schadens der unterstützten Fertigkeit gilt über Zeit als Verbrennungsschaden. Brennende Gegner erleiden zusätzlichen kritischen Trefferschaden durch das Seneschall-Konstrukt. Stromschlag-Unterstützung : Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt als Blitzschaden, der eine Chance hat, Gegner zu betäuben.

: Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt als Blitzschaden, der eine Chance hat, Gegner zu betäuben. Blutungs-Unterstützung : Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Blutungsschaden. Gegner erleiden bei Bewegung Bonus-Blutungsschaden aus allen Quellen.

: Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Blutungsschaden. Gegner erleiden bei Bewegung Bonus-Blutungsschaden aus allen Quellen. Gift-Unterstützung : Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Giftschaden. Dieser Giftschaden hat jede Sekunde eine Chance, sich auf einen weiteren Gegner auszubreiten.

: Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Giftschaden. Dieser Giftschaden hat jede Sekunde eine Chance, sich auf einen weiteren Gegner auszubreiten. Dämmerungs-Unterstützung : Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Schattenschaden. Für angreifende Gegner, die davon betroffen sind, besteht eine Chance, dass ihre Angriffe unterbrochen werden. Bosse werden nicht unterbrochen.

: Ein Teil des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über Zeit als Schattenschaden. Für angreifende Gegner, die davon betroffen sind, besteht eine Chance, dass ihre Angriffe unterbrochen werden. Bosse werden nicht unterbrochen. Dauer-Unterstützung : Die Dauer unterstützter Fertigkeiten wird erhöht.

: Die Dauer unterstützter Fertigkeiten wird erhöht. Stählungs-Unterstützung : Wenn das Seneschall-Konstrukt die unterstützte Fertigkeit einsetzt, erhaltet Ihr Stählung. Fertigkeiten mit geringerer Angriffsgeschwindigkeit und Fertigkeiten mit Abklingzeiten erhöhen die gewährte Menge an Stählung.

: Wenn das Seneschall-Konstrukt die unterstützte Fertigkeit einsetzt, erhaltet Ihr Stählung. Fertigkeiten mit geringerer Angriffsgeschwindigkeit und Fertigkeiten mit Abklingzeiten erhöhen die gewährte Menge an Stählung. Ressourcen-Unterstützung : Der Spielercharakter erhält eine Menge an Primärressource, wenn die unterstützende Fertigkeit zum ersten Mal Schaden verursacht.

: Der Spielercharakter erhält eine Menge an Primärressource, wenn die unterstützende Fertigkeit zum ersten Mal Schaden verursacht. Initiativ-Unterstützung : Die unterstützte Fertigkeit bewegt das Seneschall-Konstrukt dazu, sich zum Ziel zu teleportieren, falls es außer Reichweite ist. Kann nur einmal alle paar Sekunden auftreten.

: Die unterstützte Fertigkeit bewegt das Seneschall-Konstrukt dazu, sich zum Ziel zu teleportieren, falls es außer Reichweite ist. Kann nur einmal alle paar Sekunden auftreten. Lichtbogen-Unterstützung : Die unterstützte Fertigkeit kann weitere Gegner treffen.

: Die unterstützte Fertigkeit kann weitere Gegner treffen. Mehrfachschuss-Unterstützung : Unterstützte Projektilfertigkeiten verschießen zusätzliche Projektile.

: Unterstützte Projektilfertigkeiten verschießen zusätzliche Projektile. Stechende Unterstützung : Die unterstützte Projektilfertigkeit durchschlägt weitere Gegner.

: Die unterstützte Projektilfertigkeit durchschlägt weitere Gegner. Packende Unterstützung : Schaden und Effekte, die durch die unterstützende Fertigkeit an entfernten Gegnern verursacht wurden, ziehen diese zum Seneschall-Konstrukt. Kann nur ab und zu pro Gegner auftreten.

: Schaden und Effekte, die durch die unterstützende Fertigkeit an entfernten Gegnern verursacht wurden, ziehen diese zum Seneschall-Konstrukt. Kann nur ab und zu pro Gegner auftreten. Registrierter-Schaden-Unterstützung : Sämtlicher Schaden, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, wird registriert. Der registrierte Schaden explodiert mit Effektivität als Feuerschaden, wenn das Ziel stirbt.

: Sämtlicher Schaden, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, wird registriert. Der registrierte Schaden explodiert mit Effektivität als Feuerschaden, wenn das Ziel stirbt. Suchende Unterstützung : Die unterstützte Projektilfertigkeit sucht Gegner eine Zeit lang automatisch.

: Die unterstützte Projektilfertigkeit sucht Gegner eine Zeit lang automatisch. Verlangsamende Unterstützung : Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden verlangsamt die gegnerische Bewegungsgeschwindigkeit für eine begrenzte Dauer. Je näher der Gegner dem Seneschall-Konstrukt ist, desto höher die Verlangsamungsmenge. Gegner können bis zu einer maximalen Menge verlangsamt werden.

: Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden verlangsamt die gegnerische Bewegungsgeschwindigkeit für eine begrenzte Dauer. Je näher der Gegner dem Seneschall-Konstrukt ist, desto höher die Verlangsamungsmenge. Gegner können bis zu einer maximalen Menge verlangsamt werden. Verhöhnungs-Unterstützung: Schaden, der durch die unterstützende Fertigkeit verursacht wurde, verspottet getroffene Gegner für eine begrenzte Dauer. Dies kann pro Gegner nur ab und zu auftreten. Gilt nicht für Bosse.

Wo finde ich die Steine? Es gibt verschiedene Arten, wie ihr die Abstimmungs- und Leitsteine erhalten könnt. Mit dem Abschluss von Gewölben, den neuen Dungeons in Season 3, bekommt ihr einen zufälligen Abstimmungsstein. Außerdem findet ihr die Steine in sogenannten Drahtgeflochtenen Truhen, die am Ende der Dungeons auf euch warten.

Mit Glück findet ihr beide Arten von Steinen als Loot aus Gewölben. Besiegt ihr Konstrukte in den Gewölben, erhaltet ihr „Zerschmetterten Stein“, aus dem ihr die Steine bei Juwelenschmieden herstellen könnt.

