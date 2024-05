Der Mangaka von Attack on Titan wollte ein Prequel schreiben, entscheidet sich dagegen, erklärt nun die Gründe

Hajime Isayama ist der Mangaka von Attack on Titan. Drei Jahre nach dem Ende der Geschichte veröffentlichte er einen 35. Band des Mangas. Sie zeigt die Vorgeschichte eines beliebten Charakters, doch ursprünglich sollte etwas ganz anderes im 35. Band gezeigt werden.

Was hätte der 35. Band werden sollen? Im 200-seitigen „Shingeki No Kyojin Gashu FLY“-Artbook, das passend zum 35. Band erschien, sprach Isayama von der Idee zum zusätzlichen Kapitel. Eigentlich wollte er nämlich die Vorgeschichte zu Attack on Titan darin erzählen.

Auf X hat User pasionDGBLN3s eine Übersetzung gepostet, was im 35. Band hätte passieren können:

Die Ereignisse hätten rund 100 Jahre vor dem Beginn des 1. Mangakapitels gespielt. Somit wären Eren, Mikasa und all die anderen Titanenjäger noch gar nicht geboren worden. Vermutlich hätten wir etwas zu den Ursprüngen der Titanen erfahren. Doch was genau im Kapitel zu sehen gewesen wäre, verriet Isayama nicht.

Erfahrt im folgenden Trailer, wie alles mit der 1. Staffel zu Attack on Titan begann:

Isayama entschied sich für Levis Vorgeschichte

Wieso hat sich Isayama umentschieden? Der Mangaka erklärte, dass es mehrere Gründe gab, wieso er sich doch für Levis Geschichte als 35. Band entschieden habe:

Die Vorgeschichte hätte eine große Diskrepanz zur Hauptgeschichte haben können. Deshalb hatte Isayama die Befürchtung, dass die Geschichten nicht zusammenpassen würden.

Er hätte nicht die Entschlossenheit gehabt, die Vorgeschichte zu zeichnen. Dadurch wäre er beim Schreiben der Story ins Stocken geraten.

Auf einem Fan-Fest kam ihm die Idee, dass es die oberste Priorität sein sollte, mit dem One-Shot die Fans glücklich zu machen.

Aus diesen Gründen entschloss er sich stattdessen, die Vorgeschichte eines beliebten Charakters zu erzählen. Dadurch wissen wir immerhin, wieso Levi seine Teetassen so komisch hält.

Was macht Isayama aktuell? Isayama erklärte bereits, dass die Geschichte von Attack on Titan abgeschlossen sei. Statt an einer neuen Geschichte rund um die Titanen zu arbeiten, widmet er sich mit dem Synchronsprecher von Eren Jäger einer neuen Geschichte zu.

In seinem neuen Manga namens Soyogi Fractal ist Isayama für die Story zuständig. Als Zeichner wird eine andere Person eingesetzt. Die Geschichte soll sich um den gleichnamigen Protagonisten Soyogi drehen. Er repräsentiert eine künstliche Intelligenz, die auf der Stimme von Eren Jägers Synchronsprecher basiert.

Aktuell sieht es also nicht danach aus, als würden die Titanen eine Fortsetzung bekommen. Es könnte immer noch sein, dass Isayama sich mit den Jahren dazu entscheidet, doch ein Sequel zu Attack on Titan zu schreiben. Würde es dazu kommen, könnte es in einem Land wieder zu kuriosen Änderungen kommen: Attack on Titan erhielt eine absurde Änderung, hüllt Titanen in Radlerhosen