2 Jahre nach dem Ende von Attack on Titan arbeitet der Erfinder an neuem Manga – Sogar die Stimme von Eren ist dabei

Der Mangaka von Attack on Titan, Hajime Isayama, hat die Geschichte rund um die Titanen mittlerweile abgeschlossen. Nach dem Manga endete im vergangenen Jahr auch der Anime. Doch das bedeutet nicht, dass sich der Schöpfer schon zur Ruhe setzt. Es wurde nämlich ein Projekt angekündigt, an dem Isayama nach Attack on Titan zusammen mit dem Synchronsprecher von Eren Jäger (Yuki Kaji) arbeitet.

Was ist das für ein Projekt? Isayama und Kaji arbeiten an einem Manga namens Soyogi Fractal. Der Spin-off-Manga soll nur eine Ausgabe beinhalten und feiert das 20-jährige Jubiläum von Kaji als Synchronsprecher, wie Oricon News berichtet.

Der X-User AttackonFans zeigt, wie der Protagonist des neuen Mangas aussehen wird:

Bislang sind die folgenden Dinge zum Manga bekannt:

Soyogi ist der gleichnamige Protagonist. Er ist ein Charakter, der von Kaji erfunden und von Mai Yoneyama gezeichnet wurde.

Der Charakter soll die Künstliche Intelligenz repräsentieren, mit der Kajis Stimme reproduziert wird. Dadurch können neue Songs mithilfe von Kajis Stimme eingesungen werden.

Isayama wird nur für die Story des Mangas verantwortlich sein. Wer die Zeichnungen übernimmt, ist bislang noch nicht bekannt. Der Mangaka findet es „großartig“, dass er sich komplizierte Kompositionen ausdenken könne, die dann jemand anderes zeichnen müsse.

Die Geschichte wird also nichts mit den Schwertschwingenden Titanenjägern aus Attack on Titan zu tun haben.

Der Manga soll im Sommer 2024 erscheinen. Ein genaues Datum steht bislang noch aus. Der besondere One-Shot soll entweder im „Weekly Shonen“-Magazin oder im „Bessatsu Shonen“-Magazin veröffentlicht werden. Weekly Shonen ist dadurch bekannt, dass es berühmte Shonen-Mangas wie One Piece, Naruto oder eben auch Attack on Titan veröffentlicht (hat).

So stehen die Chancen für eine Fortsetzung von Attack on Titan

Und was ist mit Attack on Titan? Da der One-Shot nichts mit dem Titanen-Universum zu tun hat, bleibt die Frage, wie es mit einem Sequel zum Hit-Anime aussieht. Isayama hat bereits ein neues Kapitel seines Mangas geplant, das am 30. April 2024 erscheinen soll.

Bislang ist noch nicht viel zu dem Kapitel bekannt. Auf reddit kursiert ein Bild, das das Cover des 35. Bandes zeigen soll. Anhand des Bildes können wir ableiten, wie es weitergeht.

Ohne zu viel zu spoilern: Vermutlich wird der Band die Erlebnisse nach dem kontroversen Finale von Attack on Titan weitererzählen. Allerdings ist das Bild bislang noch nicht offiziell enthüllt worden, weshalb wir das Cover mit Vorsicht genießen sollten.

Isayama stellte jedoch schon in einem Interview mit Radio France klar, dass es keine Fortsetzung zu Attack on Titan geben würde. Es wäre eine abgeschlossene Handlung, weshalb das Werk bereits komplett wäre. Der neue Band wird also vermutlich nur die Eindrücke aus dem Leben nach dem Finale zeigen und keinen neuen Handlungsstrang andeuten.

