Einer der beliebtesten Animes überhaupt ging zu Ende – Das sind die Reaktionen zum Finale von Attack on Titan

Gestern, am 05. November 2023, ging eine der bekanntesten Anime-Serien überhaupt zu Ende. Die letzte Folge Attack on Titan wurde veröffentlicht und sorgte für starke Emotionen unter den Fans, die sich in den Kommentaren von ihrer Lieblingsserie verabschieden.

Nach 4 Staffeln, die zwischen 2013 und 2023 erschienen, fand der beliebte Anime Attack on Titan (Originaltitel: Shingeki no Kyojin) nun seinen großen Abschluss.

Letzten Sonntag erschien das Finale mit dem Titel The Final Chapters: Special 2 und sorgte für einen emotionalen Abschied der Fans von der post-apokalyptischen Serie.

Achtung! Wir haben versucht, Spoiler zu vermeiden, aber man kann unten herauslesen, ob die Serie gut oder schlecht endet.

Hier seht ihr einen Trailer zum Kult-Anime Attack on Titan:

Nach 10 Jahren findet Attack on Titan seinen großen Abschluss

Worum geht es in Attack on Titan? Der Anime spielt in einer düsteren postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit durch gewaltige humanoide Kreaturen, den Titanen, bedroht und fast vollkommen ausgelöscht wird.

In dieser Welt leben Eren Yeager, Mikasa Ackerman und Armin Arlert. Sie bekämpfen die Monster und versuchen das Mysterium hinter ihrer Existenz zu lüften.

Wie sind die Reaktionen zum großen Finale von Attack on Titan? In den sozialen Netzwerken verabschieden sich viele Fans von ihrer Lieblingsserie. Dabei rührte das Finale zu Tränen.

So schreiben etwa die User:

„Diese Folge hat mich SCHWER getroffen, ich habe noch nie in meinem Leben mehr geweint […] . Attack on Titan wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“ (via YouTube)

Auf Wiedersehen Attack on Titan, auf Wiedersehen Eren, ich liebe euch für immer! (via X.com, ehemals Twitter)

Man liest aber auch negative Kommentare, die mit dem Ende nicht zufrieden sind. So gibt es etwa auch User, die das Ende von Attack on Titan mit dem von Game of Thrones vergleichen und es als enttäuschender Abschluss einer großen Saga sehen (via reddit).

Insgesamt scheint das Ende die Meinungen der Fans zu polarisieren: Entweder man feiert es oder findet es ganz schrecklich, wobei ein positives Fazit und die Dankbarkeit der Fans etwas überwiegt.

Welche Serien dieses Jahr sonst noch zu Ende gehen, könnt ihr hier in bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Wo kann man das Finale von Attack on Titan anschauen? Auf Crunchyroll könnt ihr die letzte Folge von Attack on Titan ansehen.

Dafür benötigt ihr aber ein kostenpflichtiges Abo. Ihr könnt aber auch das 14-tägige Probeabo des Streamingdiensts nutzen, um das Finale von Attack on Titan anschauen.

