5 Serien, mit denen ihr eure Freunde zu Anime verführt

Ihr wollt, dass aus euren Freunden waschechte Anime-Nerds werden – aber sie wehren sich noch? Mit diesen 5 Serien führt ihr sie an Anime heran und verdammt sie damit auf ewig …

Wenn man ein schönes Hobby hat, dann will man es am liebsten mit Freunde, Familie und Bekannten teilen. Es kann ziemlich frustrierend sein, wenn das eigene Vergnügen bei anderen nur deutlich gehobene Augenbrauen oder ein verächtliches Schnauben mit sich bringen. Gerade bei Anime ist das oft noch der Fall. Das sind „Zeichentrickserien für Kinder“ oder man ist ein „elender Weeb“. Und immer wieder denkt man sich: „Wenn du dir nur zwei oder drei Folgen anschauen würdest, du würdest Anime auch lieben.“

Und genau für diesen Zweck haben wir 5 Anime-Serien herausgesucht, mit denen ihr eure handelsüblichen Freunde in eine Abwärtsspirale der Anime-Sucht schickt.

Warum ist [Serie X, Y und Z] nicht in der Liste? Bei der Auswahl haben wir einige Kritieren beachtet um vor allem Leute anzusprechen, die bisher wenig mit Anime anfangen konnten.

So handelt es sich bei allen Serien um solche, die entweder abgeschlossen sind oder deren Staffeln jeweils ein logisches Ende darstellen. „Endlos-Anime“ haben wir bewusst ausgelassen. Auch haben wir darauf geachtet, dass die Serien wenig vom eher klischeehaft abschreckenden „Anime-Wahnsinn“ haben – Ecchi-Darstellungen und eher „quitschende“ Figuren sind daher auf ein Minimum reduziert. Aber keine Sorge – da kriegen wir eure Freunde auch noch hin.

Außerdem haben wir genau deine Lieblingsserie nicht erwähnt, damit du sie in den Kommentaren noch erwähnen kannst!

Violet Evergarden

Alternative Namen: /

Genres: Drama

Stream verfügbar auf: Netflix

Episoden: 13

Die junge Violet Evergarden wurde schon seit frühen Jahren als Kindersoldatin eingesetzt, ist auf Führungstreue und effiziente Grausamkeit getrimmt. Als der Krieg endet, nimmt man sich ihrer an und versucht ihr einen neuen Platz in der Welt zu geben. Sie arbeitet künftig als „Auto Memory Doll“ – eine Dienstleistung, bei der die Gedanken und Gefühle der Menschen in Briefen festgehalten werden, um sie dann zu verschicken.

Violet lernt so Stück für Stück mehr über Menschlichkeit und Gefühle kennen und reflektiert dabei auch, was ihre Taten im Krieg angerichtet haben und wie sie selbst lange Zeit in einer Spirale aus Leid gefangen war.

Was man vom Anime erwarten sollte: Violet Evergarden ist ein sehr gefühlvoller und tiefgründiger Anime. Die Suche nach dem eigenen Zweck im Leben und der Bedeutung von Gefühlen oder zwischenmenschlichen Konflikten ist in wenigen Serien so stark porträtiert wie hier. Wer „nah am Wasser“ gebaut ist, wird bei diesem Anime die eine oder andere Träne vergießen.

Hinzu kommt, dass Violet Evergarden eine einzigartige Detailverliebtheit und extrem gute Animationen hat, die bis heute noch außer Konkurrenz laufen. Wer ein bisschen Herzschmerz und einfach eine verdammt gute Story haben möchte, ist bei Violet Evergarden gut aufgehoben.

Death Note

Alternative Namen: /

Genres: Thriller, Drama, Krimi

Stream verfügbar auf: Aktuell bei keinem Streaming-Anbieter – nur als Kauf verfügbar

Episoden: 37

Der 17-jährige Light Yagami ist ein Genie und quasi dafür prädestiniert, eine glorreiche Karriere vor sich zu haben. Eines Tages landet genau vor seinen Augen ein mysteriöses Notizbuch vor ihm auf dem Boden, das „Death Note“. Die Person, dessen Name in dieses Buch geschrieben wird, stirbt. Nach kurzem Zögern testet Light das Buch, überzeugt sich von dessen Fähigkeiten – und erkennt das Potenzial der Auswirkungen, das dieses Buch auf die ganze Welt haben kann.

Von seinem verdrehten Gerechtigkeitssinn angetrieben, beginnt Light nun, als „rechtschaffener Kira“ die Welt systematisch von allen Verbrechern zu befreien, um sie zu einem besseren Ort zu machen.

Sein Plan gerät jedoch ins Stocken, als das FBI, die Polizei und der Meisterdetektiv „L“ die Ermittlungen aufnehmen, um diese Art der Selbstjustiz zu verhindern und Light für seine Morde zur Rechenschaft zu ziehen.

Ein anspruchsvolles Katz- und Maus-Spiel beginnt: Kann „Kira“ die Identität von „L“ aufdecken und ihn mit dem Death Note töten? Oder wird Light zuerst von „L“ überführt und gestellt?

Was man vom Anime erwarten sollte: Death Note ist ungewöhnlich, denn die Geschichte rückt nicht den „guten Helden“ in den Fokus, sondern den klaren Bösewicht Light Yagami. Seine geistigen Duelle gegen die Polizei und Detektive sind das Herzstück der Serie. Ausgeklügelte Pläne, um die eigene Unschuld zu beweisen oder Verfolger in die Irre zu führen, stehen immer wieder auf dem Programm.

Dabei gibt Death Note auch viel Stoff zur Diskussion. Wie würde man selbst in so einer Situation reagieren? Wie verlockend ist der Gedanke, einfach alle Straftäter auf der Welt auszuschalten? Ist das wirklich gerecht? Wäre die Welt – egal ob es gerecht ist oder nicht – eine bessere?

Death Note war schon zu seiner Veröffentlichung vor fast 20 Jahren ein Phänomen mit tiefgründigen Fragen und hat seither nichts davon eingebüßt. Es ist für viele noch immer „der eine Anime“, der eine ganze Generation für das Medium begeistert hat.

