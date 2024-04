Attack on Titan erhielt eine absurde Zensur, hüllt Titanen in schwarze Shorts

Die Titanen aus Attack on Titan sind eine große Bedrohung für die Menschheit. Im Anime und Manga werden sie wie Menschen dargestellt, nur ohne erkennbare Geschlechtsteile. Doch für die Regierung in Malaysia war die Entfernung der Geschlechtsmerkmale unzureichend. Deshalb änderten sie die Darstellung der Titanen im Manga ab.

Wie sehen die zensierten Titanen aus? In den sozialen Medien gingen viele Bilder aus dem Manga umher, bei dem die Titanen in schwarzen Shorts zu sehen sind. Im Original sind bei den Titan der blanke Hintern und das Becken erkennbar, doch in der Malaysia-Version sind sie von Stoff überdeckt.

Wie das aussieht, zeigen euch die X-User FJ_GGS und sayi_v:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Da der weibliche Titan angedeutete Brüste am Körper hat, wurde sie sogar mit einem Kleid versehen, das auch den Oberkörper bedeckt. Ein Fan nahm sich die absurde Zensur zum Anlass und erstellte einige Bilder, die die Titanen auch im Anime mit den Klamotten zeigen – allerdings in einer bunten, stylischen Version (via airayukihime auf X).

Die Zensur wurde nur bei der Version des malaysischen Magazins Kreko vorgenommen. Das Magazin soll jedoch im Laufe der Story eingestellt worden sein, da die Leser eher zu Online-Plattformen zum Lesen wechselten (via Reddit). Einige User scherzen, dass es ihnen wohl zu viel wurde, die Titanen mit Shorts zu versehen. Vor allem im großen Finale hätte das zu Problemen geführt.

Stellt euch vor, wie die folgenden Szenen wohl mit schwarzen Shorts an den Titanen aussehen würde:

Strenge Zensur-Gesetze greifen bei Attack on Titan

Wieso wurde die Zensur vorgenommen? Einige User fragen sich, wieso die nackten Körper bedeckt werden müssen, die brutalen Kämpfe aber nicht zensiert werden. Das hat mit den Zensur-Gesetzen in Malaysia zu tun. Vor allem in südostasiatischen Ländern gibt es strenge Gesetze zur Nacktheit:

Für Malaysia gilt: Selbst die mildesten Formen von Nacktheit und Sex müssen aus allen Arten von Medien gelöscht oder überdeckt werden.

Im Nachbarland Indonesien gibt es ähnliche Gesetze. Hier wurde beispielsweise das Cover des 6. Manga-Bands von Chainsaw Man zensiert. Reze trägt hier Klamotten, normalerweise ist sie auf dem Cover nackt (via alvinlaurentt auf X).

In Deutschland sind die Gesetze laut dem MDR durch die Kunstfreiheit etwas gelockert. So muss zwischen Jugendschutz und Kunstfreiheit abgewogen werden. Das Ergebnis davon habt ihr bestimmt schon einmal im Buchhandel gesehen: Viele Mangas mit erotischen Inhalten sind eingeschweißt, mit einem „ab 18“-Sticker im Regal zu finden.

Wie geht es mit Attack on Titan weiter? Sowohl der Manga als auch der Anime sind abgeschlossen. In diesem Monat soll ein neues Kapitel des Mangas folgen, in dem es vermutlich um die Geschehnisse nach der letzten Episode geht.

Ansonsten ist keine weitere Fortsetzung für Attack on Titan geplant. Der Mangaka widmet sich momentan einem ganz anderen Projekt zu: Attack on Titan: Der Schöpfer arbeitet nach 10 Jahren an neuem Manga – Sogar der Sprecher von Eren ist dabei