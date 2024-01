Diablo 4: Nach einem schlechtem Start in die neue Season 3 gibt Blizzard zu, dass Verbesserungen notwendig sind

Vor Kurzem startete die neueste Season in Diablo 4 und bringt mehrere neue Features mit sich. Doch bereits kurz nach dem Launch der Season 3 äußern sich besonders zahlreiche Spieler kritisch über den neuen mechanischen Begleiter, den Seneschall. Blizzard reagiert auf die Kritik.

Was in Season 3 steckt – kurzer Überblick:

Neue Mechaniken und ein frischer Battle Pass wurde eingeführt

Die zentrale Season-Mechanik ist ein eigener mechanischer Begleiter, der Seneschall, den Spieler mit Steinen anpassen können: Zum Beispiel als Tank, Heiler, DD mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Es gibt auch neue Dungeons, die sogenannten Gewölbe (Vaults), in denen ihr nicht nur Gegner bekämpfen, sondern auch Fallen ausweichen müsst, um begehrten Loot zu bekommen

Über die neue Mechanik (Zoltuns Schutz) könnt ihr viel Loot erhalten, wenn ihr wenige Fallen auslöst

Die wichtigsten Infos zu Season 3 in 2 Minuten

Viele Fans beschweren sich über die neuen Features, die Blizzard eingeführt hat. Die Reaktion der Community ist eindeutig: Die Season 3 von Diablo 4 braucht dringend Verbesserungen.

Kritik an Season 3 wächst – Blizzard reagiert auf die Beschwerden

Das ist die größte Kritik an Season 3: Die Reaktionen auf Season 3 sind bisher an vielen Stellen negativ. Sowohl auf Reddit als auch auf X oder YouTube äußeren Spieler erhebliche Kritik an den neuen Inhalten. Im Vergleich zur erfolgreichen Season 2 fehle es hier an gutem Content.

Besonders kritisiert wird der als nahezu nutzlose empfundene Seneschall und die als nervig empfundenen Gewölbe, die mit mehr Hindernissen und weniger Loot verglichen werden. Schlichtweg würde die neue Season im Gegensatz zur Season 2 keinen Spaß machen und im Endgame gebe es nicht genug zu tun. Ein Spieler auf Reddit beschreibt die Gewölbe als bestrafend auf eine Art und Weise, die lediglich darauf abzielt, die Zeit des Spielers zu verschwenden.

Wie hat Blizzard reagiert? Blizzard hat das Feedback der Spieler zur dritten Season von Diablo 4 zur Kenntnis genommen und signalisiert, dass sie auf die Anliegen der Community eingehen möchten.

Joe Shely, Game Director von Diablo 4, betonte auf X, dass das Team die Rückmeldungen der Spieler ernst nimmt und bereits an Verbesserungen arbeitet.

Dazu schreibt er:

Es ist toll zu sehen, wie sich die Spieler in Diablo IV Season 3 stürzen! Wir können es kaum erwarten, später in der Season mit den Trials zu beginnen. Wir prüfen sorgfältig das Feedback, vor allem von Leuten, die bereits viele Stunden gespielt haben, und wir haben uns auf einige Dinge geeinigt, die verbessert werden können. Mehr Details in Kürze. Joe Shely via X

Blizzard reagierte bereits mit der Veröffentlichung eines Hotfixes, um die Trommeln des Gewölbes zu beheben. Am 24. Januar ging der Hotfix live. Einige Spieler konnten die Quest nicht abschließen, weil sie nicht mit dem Quest-Gegenstand interagieren konnten.

Insgesamt ist der Start von Season 3 für Diablo 4 holprig verlaufen, doch die Hoffnung auf zukünftige Verbesserungen bleibt bestehen. Während die Spieler weiterhin auf Details zu den geplanten Änderungen warten, bleibt abzuwarten, wie sich die Season entwickeln wird und ob Blizzard die Kritik der Community ernsthaft berücksichtigen wird.

Ihr habt Bock mit Season 3 in Diablo 4 durchzustarten und seid noch nicht sicher, welche Klasse ihr spielen sollt? Wir haben für euch eine Tier List zusammengestellt: Diablo 4: Tier List für Season 3 – Beste Klassen und Builds im Endgame