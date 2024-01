Diablo 4: Vermächtnis der Magier – So funktioniert die Zauberer-Quest

Um die Verzauberungen in Diablo 4 als Zauberer nutzen zu können, müsst ihr die Klassenquest „Vermächtnis der Magier“ abschließen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Sobald ihr als Zauberer oder Zauberin Level 15 in Diablo 4 erreicht, erhaltet ihr automatisch die Quest „Vermächtnis der Magier“. Diese ist essenziell für eure Klasse, da ihr dadurch die Verzauberungen freischaltet, die euch Passiv-Versionen von Fertigkeiten bieten.

Wie starte ich Quest? Mit dem Erreichen von Level 15 erscheint in eurem Tagebuch die Quest „Vermächtnis der Magier“. Als Ziel ist jetzt angegeben, dass ihr dem „astralen Ruf“ folgen sollt. Der Questmarker führt euch in die Zersplitterten Gipfel in das Öde Hochland, südwestlich von Kyovashad.

Wenn ihr den Bereich untersucht, stoßt ihr irgendwann auf Mordarin, den reisenden Zauberer, den ihr ansprechen müsst. Er berichtet, dass er das Buch „Vergessener Kodex“ sucht – das Handbuch für Verzauberungstechniken. Tja, leider wimmelt es an dem Ort von Dämonen und natürlich müsst ihr es bergen.

Ihr findet das Buch in dem Dungeon „Vergessene Archive“

Wo finde ich das Buch? Um das Buch zu finden, müsst ihr in den Dungeon „Vergessene Archive“, der auf eurer Map markiert wird. Ihr findet ihn südwestlich von dem Wegpunkt „Nevesk“. In dem Dungeon selbst erwarten euch hauptsächlich feindliche Schnitzer. Ihr findet die Truhe mit dem Buch auf der rechten Seite des Dungeons.

Ihr findet Mordarin südwestlich von Kyovashad Das Buch findet ihr rechts im Dungeon in einer Truhe

Was mache ich mit dem Buch? Sobald ihr das Buch im Inventar habt, sollt ihr zu Mordarin zurückkehren. Ihr gebt ihm die Kodexseiten und folgt ihm danach in den kleinen Bau neben euch – „Verlassener Verschlag“. Dort sollt ihr die vier Feuerschalen zünden, was mit einem Klick funktioniert.

Daraufhin tauchen ein paar Dämonen auf, die ihr beseitigen sollt. Danach erzählt euch Mordarin, dass er die Notizen wohl nochmal durchgehen muss und überlässt euch das Buch. Ihr habt die Quest „Vermächtnis der Magier“ erfolgreich abgeschlossen.

Ein paar Dämonen stören das Ritual Beseitigt ihr sie, ist „Vermächtnis der Magier“ abgeschlossen Verzauberungen gewähren passive Boni

Freischalten des Verzauberungsplatzes

Was bringt mir das? Mit dem Abschluss der Klassen-Quest schaltet ihr den Verzauberungsplatz frei. Diesem könnt ihr Fertigkeiten zuweisen, um die passiven Boni zu erhalten. So könnt ihr jetzt in etwa „Verzauberung: Feuerball“ einsetzen, wodurch Gegner nach dem Tod in einem Feuerball explodieren, der Schaden verursacht. Einen zweiten Verzauberungsplatz schaltet ihr mit Level 30 frei.

Verzauberungen gewähren Zauberern passive Boni von Fertigkeiten

