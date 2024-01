Diablo 4: Ihr solltet in Season 3 jede Truhe öffnen, da könnte ein Vermögen drin sein – oder eine Falle

Truhen findet man in Diablo 4 an allen möglichen Orten und in verschiedenen Varianten. In Season 3 kamen jene hinzu, die euch mit richtig viel Gold überschütten. Manche von ihnen sind allerdings mit einer Falle versehen.

Was sind das für Truhen? In Season 3 von Diablo 4 gibt es Truhen, die euch beim Öffnen regelrecht mit Gold überschütten. Diese sind allerdings nicht speziell gekennzeichnet. Sie können in etwa „Prächtige Truhe“ oder einfach nur „Truhe“ heißen. „Prächtige Truhen“ enthalten unserer Erfahrung nach fast immer richtig viel Gold.

Im Prinzip lohnt es sich, jede Truhe zu öffnen – aber ihr müsst vorsichtig dabei sein.

Wo finde ich die Truhen? Tatsächlich können sich die Truhen mit der großen Menge Gold überall befinden – in Gewölben, Dungeons, aber auch in der offenen Welt Sanktuarios.

Die neue Season in Diablo 4 brachte nicht nur Truhen, die ein Vermögen ausspucken ins Spiel, sondern auch einen mechanischen Begleiter und neue Dungeons. Das Wichtigste zu Season 3 erfahrt ihr hier.

25.000 Gold auf einen Schlag

Wie viel Gold ist in so einer Truhe? In den einzelnen Truhen wird sicherlich nicht immer der gleiche Wert an Gold vorzufinden sein. In unserem Beispiel haben wir um die 25.000 Gold aus der Truhe ohne besondere Bezeichnung erhalten.

Wie ihr auf den Bildern seht, befand sie sich inmitten von einer großen Falle:

Wir haben sie erst nach erfolgreichem Abschluss des Gewölbes geöffnet, um bei dem Versuch nicht zu viel von Zoltuns Schutz zu verlieren, wenn wir durch die Falle getroffen werden.

Hier konnte man also davon ausgehen, dass beim Öffnen der Truhe Schaden einkehren könnte, wenn man sich nicht gut positioniert. Allerdings gibt es auch Truhen, die mit einer Falle ausgestattet sind, die erst nach dem Öffnen greift. Und nicht immer ist ein Vermögen drin.

Gibt es Truhen, die Fallen auslösen? Auch das ist uns in dem Gewölbe passiert. Die Truhe stand in einer vermeintlich sicheren Ecke hinter den Fallen. Beim Öffnen wurde jedoch eine weitere, kleine Falle auf dem Boden ausgelöst, die dem Spielcharakter ordentlich Schaden hinzugefügt hat. Zusätzlich beinhaltete sie nur eine kleine Menge an Gold und 2–3 gelbe Items.

Somit könnte jede Truhe beim Öffnen potenziell ein Vermögen offenbaren, oder aber eine Falle.

Ob ihr das Risiko eingehen wollt und euch vor allem für die Truhen durch die gefährlichen Fallen schlagt, müsst ihr selbst entscheiden. Insbesondere in den Gewölben könnten dadurch schnell auch ein paar Schutz-Stapel verloren gehen.

Eine neue Season in Diablo 4 bedeutet nicht nur neuer Content, sondern auch das Erstellen und Leveln eines neuen Charakters. Was das Leveln betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr XP sammeln könnt.

