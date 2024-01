Diablo 4: Seneschall aufwerten in „Trommeln des Gewölbes“ geht nicht? So löst ihr das Problem

Eine neue Season bei Diablo 4 bedeutet, dass euch ein neues Saisonthema zusammen mit einigen Balance-Änderungen erwartet. Auch zogen damit ein neuer Dungeon-Typ sowie ein robotischer „Seneschall-Gefährte“ im Spiel ein. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum Start wissen müsst: Diablo 4: Season 3 ist jetzt da – Das Wichtigste in 2 Minuten

Was ist das Problem? Manche Spieler berichten, dass sie die Seneschall-Feuerschale erst gar nicht anklicken können, was dafür sorgt, dass sich die saisonale Quest nicht abschließen lässt.

Nachdem ihr die Quest „Ein gestohlener Körper, ein erschaffener Körper“ abgeschlossen habt, sollt ihr mit dem NPC Ayuzhan in der Turmhalle sprechen. Dort angekommen erhaltet ihr die Aufgabe, euren Seneschall an der Feuerschale zu verbessern.

Das Haupt-Feature der neuen Season in Diablo 4 ist ein mechanischer Begleiter, den ihr mit verschiedenen Steinen verbessern könnt . Ihr bekommt den Seneschall zu Beginn der saisonalen Quest, kurz darauf sollt ihr ihn an einer Feuerschale aufbessern.

