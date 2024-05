V Rising ist jetzt das zweitgrößte Survival-Spiel auf Steam – Das macht es so gut

Überleben als Vampir, Blut trinken und eine eigene Burg bauen: Das ist das Gameplay von V Rising. Mit Erfolg, wie es aussieht. Auf Steam ist nur noch ein Survival-Spiel mehr Spieler, der Genre-Riese Rust. V Rising macht aber ein paar Sachen deutlich besser.

Das ist gerade los bei V Rising:

Am 8. Mai ist V Rising vollständig auf Steam erschienen. Der 1.0-Release hat noch einmal neue Features gebracht und seit dem Early Access ist viel dazugekommen. 2024 soll es ebenfalls auf PS5 erscheinen.

V Rising ist schon seit fast 2 Jahren spielbar: Erstmals erschien es im Early Access im Mai 2022. Schon damals war es ein absoluter Hit.

Jetzt sind die Spielerzahlen erstmals seit 2 Jahren wieder auf fast dem gleichen Stand wie damals und die Bewertungen sind richtig stark.

So steht es um das Spiel: Im Moment ist V Rising das zweitgrößte Spiel auf Steam gemessen an den maximalen Spielern, die gleichzeitig zocken („Peak“). Damit steht es vor Größen wie Fallout 76 und dem Frühjahrs-Hit Palworld:

V Rising hat mit dem 1.0-Release über 132.000 Spieler in der Spitze und eine Bewertung von 87 % positiven Reviews.

Rust, das einzige noch größere Survival-Spiel, kommt im gleichen Zeitraum auf 153.000 Spieler (via steamcharts).

Der Abstand zu den nachfolgenden Titeln im Genre ist ordentlich: Auf Platz 3 kommt Palworld mit 90.000 Spielern, dann Fallout 76 (72.900 Spieler) und DayZ (62.900 Spieler).

In den aktiven Nutzern prügelt sich V Rising sogar zeitweise mit Rust – was recht erstaunlich ist, weil beide Spiele stark auf PvP setzen, zumindest auf offiziellen Servern. Rust ist bekannt dafür, dass ihr als Einsteiger ein ziemlich dickes Fell braucht.

V Rising legt einen ähnlichen Fokus. Um im Endgame weiterzukommen, braucht ihr besondere Items, die euch von anderen Spielern gestohlen werden können und ohnehin gibt es oft Schlägereien. Allerdings ist ein guter Teil der Spieler offenbar von ganz anderen Dingen begeistert.

Ihr findet V Rising hier auf Steam

„Als hätten ARK: Survival Evolved und Diablo ein Baby“

Schaut man in die Rezensionen, loben die Spieler vor allem das Bau-System von V Rising. In keinem anderen Survival-Spiel könne man so tolle Gothic-Schlösser bauen, die einfach richtig nach Vampir aussehen.

Generell kommt das Vampir-Flair gut an. Anders als in den meisten Survival-Games, müsst ihr euch nicht direkt gegen Gefahren wehren – ihr seid die Gefahr. Jagen könnt ihr nur nachts, weil das Sonnenlicht euch verbrennt, Menschen sind eure Beute und die haben so viel Angst vor euch, dass ihre Helden sich zur Aufgabe gemacht haben, euch zu erledigen.

Fürs Gameplay heißt das: Ihr könnt Bosse jagen, durch die ihr neue Fähigkeiten erlangt, Zauber lernt oder Rezepte für weitere Bauwerke in eurem Schloss bekommt. Und wenn ihr besonders nützliche Menschen mit gutem Blut findet, könnt ihr sie einfach als Blutbank halten … oder direkt zum Vampir-Diener verwandeln.

V Rising nutzt ein aktives Kampf-System, auf das die Entwickler, Stunlock Studios, selbst recht stolz sind. Die Schweden sind bekannt für Action-Spiele wie Bloodline Champions und Battlerite, in denen Skills und aktiver Kampf eine große Rolle spielen. Daher kommt auch der Fokus aufs PvP.

Einige Fans meinen, V Rising sei so gut, dass es „beschämend“ für AAAA-Produktionen sei, wie man mit simplen Mitteln ein so tolles Spiel erschaffen könne. Das größte Manko sei, dass man für eine Koop-Runde einen neuen Charakter anfangen müsse, wenn man den Server wechselt. So oder so zählt V Rising zu den besten Survival-Games, die ihr gerade spielen könnt.