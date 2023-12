5 Vampirserien mit starken Bewertungen auf IMDb

Wir haben euch Vampirserien in einer Liste gesammelt. 5 verschiedene Titel stellen wir euch vor, die auf IMDb mit guten User-Wertungen punkten.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde durch die Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir auch auf eine gute Wertung der Serien bei IMDb geachtet.

1. True Blood

Die Serie spielt in der Kleinstadt Bon Temps. Vampire sind dank der Erfindung von synthetischem Blut nicht mehr auf Menschen als Nahrungsquelle angewiesen und wollen sich als Teil der Gesellschaft etablieren.

Jedoch erschweren Vorurteile und Angst in der Bevölkerung das Vorhaben der Blutsauger. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Kellnerin Sookie Stackhouse, die über telepathische Kräfte verfügt und nach und nach die Welt der Vampire besser kennenlernt.

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf IMDb schafft es die Serie bei 256.978 Bewertungen auf 7,9 Sterne.

True Blood punktet vor allem wegen der packenden Geschichte und interessanten Charakteren, aber auch durch seine gewagtere Herangehensweise im Vergleich zu anderen Vertretern des Genres.

Denn ähnlich wie Game of Thrones schreckt auch diese HBO-Serie nicht vor expliziten Sex- und Gewaltszenen zurück.

Fun Fact: Ian Somerhalder, der in The Vampire Diaries Damon Savatore spielt, sprach für die Rolle von Jason Stackhouse vor (via IMDb).

2. What We Do in the Shadows

Die Komödie und Fantasy-Serie stellt ein Remake des Films 5 Zimmer Küche Sarg dar. Vier Vampire leben seit Jahrhunderten gemeinsam in einer WG und werden immer wieder mit dem ein oder anderem Problem im Alltag konfrontiert.

Das sagen die IMDb-Wertungen: Bei insgesamt 96.566 Userstimmen auf IMDb bekommt die Serie durchschnittlich 8,6 Sterne.

Die Stärke der Serie liegt ganz klar in der humorvollen Umsetzung des Vampir-Themas, die so einige typische Genre-Elemente mit einem zwinkernden Auge aufgreift und als eine Mockumentary, vor allem Fans von The Office abholt.

Fun Fact: Alle wichtigen Vampire der Serie, mit Ausnahme von Colin Robinson, trugen maßgefertigte Vampir-Beißer, die an den Zähnen festgemacht werden konnten.

Damit wollte man vermeiden, dass die Fake-Zähne die Sprachmuster der Schauspieler oder die Aussprache beeinträchtigen (via IMDb).