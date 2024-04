Schnappt euch eine der besten WQHD-Grafikkarten zum Aktionspreis! Die RX 7800 XT in der Red Devil Edition

Mit der RX 7800 XT könnt ihr euch ein günstiges und starkes Zugpferd holen. Schnappt sie euch bei Alternate zum Aktionspreis.

Diese leistungsstarke Karte von AMD ist perfekt für schöne Grafikdetails in WQHD. Ihr könnt euch problemlos in schöne Welten wie Elden Ring oder The Witcher 3 verirren und dabei viele Bilder pro Sekunde erhalten. Seid schnell, denn die Aktion läuft nicht mal mehr drei Tage. Außerdem kann sie bis dahin auch schon vergriffen sein.

Pro Top-Preis-Leistung

16GB-Grafikspeicher

Bis zu 2565MHz im Boost-Takt

Zukunftssicher in WQHD Contra FSR-Technologie nicht ganz so gut wie DLSS

Die RX 7800 XT ist wahrlich eine Top-Grafikkarte

Mit 16GB GDDR6-Speicher und einem 256-Bit-Speicherinterface bietet diese Grafikkarte eine beeindruckende Leistung und Speicherkapazität für anspruchsvolle Anwendungen. Zwar reicht diese Leistung aus, um sogar in 4K-Auflösungen zu spielen, aber mit einer WQHD-Auflösung erntet ihr deutlich mehr Bilder pro Sekunde und könnt daraus einen Vorteil in diversen Shooter-Spielen wie Valorant oder Rainbow Six Siege ziehen.

Sie verfügt über einen Takt von 2254 MHz bis 2565 MHz. Dies kann sich wirklich sehen lassen, um selbst hungrige Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 zum Laufen zu bringen. Mit AMD FreeSync-Technologie könnt ihr übrigens Bildschirmruckeln und Tearing reduzieren, um ein flüssiges Gameplay zu genießen.

Die RX 7800 XT ist eine tolle Grafikkarte

Zusätzlich bietet diese Karte Funktionen wie Radeon Image Sharpening, das eure Bildqualität verbessert, sowie Radeon Anti-Lag, das eure Reaktionszeit verringert und euch somit ein reaktionsschnelles Spielerlebnis gewährt. Ihr könnt außerdem die Radeon Software nutzen, um umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Optimierungen für eure Spiele vorzunehmen.

Natürlich unterstützt diese formidable Komponente auch Raytracing, was bedeutet, dass ihr realistische Lichteffekte und Schatten in Spielen erleben könnt. Zwar kommt diese Leistung nicht an Nvidia ran, aber dennoch erlebt ihr in Verbindung mit der FSR-3-Technologie hübsche Spielmomente.

Häufig gestellte Fragen Was ist FSR 3 FSR 3 steht für „FidelityFX Super Resolution 3“, eine Technologie von AMD, die es ermöglicht, die Leistung und Bildqualität in Videospielen zu verbessern. M Prinzip ist es eine Upscaling-Technik, die es euch ermöglicht, Spiele mit höherer Bildrate und Auflösung zu spielen, ohne dabei die Leistung eures Computers zu stark in Mitleidenschaft zu ziehen. Durch die Verwendung von FSR 3 könnt ihr ein flüssigeres Gameplay erleben und gleichzeitig eine gute Bildqualität genießen. Die Technologie wird von vielen Spielen und Grafikkarten unterstützt und hat sich als beliebte Option allerlei Spieler erwiesen, die ihre Spielerfahrung optimieren möchten. Was ist Raytracing? Raytracing ist eine Technik in der Computergrafik, bei der Lichtstrahlen simuliert werden, um realistische Bilder zu erzeugen. Dabei werden die Strahlen von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder erzeugt werden. Raytracing wird häufig in der Filmproduktion, Architekturvisualisierung und Videospielen eingesetzt.

