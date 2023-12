Faker, der Weltmeister in League of Legends, hat kürzlich während eines Livestreams erfahren, dass sein eigener SKT Worlds-Skin für Zed nicht in seinem Inventar ist. Überraschenderweise musste er feststellen, dass er seinen eigenen Skin kaufen muss, anstatt ihn automatisch zu erhalten, wie es oft bei anderen Profispielern und großen Content Creator üblich ist.

Was ist passiert? Ein kurioses Bild ist in einem Livestream vom League of Legends Weltmeister Faker zu sehen. In seinem Stream auf AfreecaTV (sozusagen das südkoreanische Twitch) wollte Faker seinen SKT Zed-Skin ausprobieren, musste aber überrascht feststellen, dass er ihn nicht in seinem Inventar hatte und zur Kasse gehen musste.

Zudem handelt es sich hierbei um einen Skin, der nicht erst seit kurzem erschienen ist, sondern bereits im Jahr 2014 released wurde. Faker besitzt somit seinen eigenen Skin erst nach fast 10 Jahren.

Warum ist das so ungewöhnlich, dass ein Profi seine Skins selber bezahlen muss? In der Regel, oder zumindest in Europa und Nordamerika, haben Profispieler und große Content Creator von League of Legends ihre Skins in ihrem eigenen Riot-Partner-Konto. In anderen Ländern wie Südkorea scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein, zumindest nicht für Faker, der von vielen als der beste Spieler der Geschichte angesehen wird.

Wie reagiert die Community von Faker auf den Kauf? Fans sind vor allem überrascht von der Tatsache, dass Faker sich überhaupt einen Skin kauft. Der Profispieler ist dafür bekannt, seit vielen Jahren schon keine Skins in League of Legends zu nutzen. Die genauen Hintergründe hierfür sind nicht bekannt, die Community stellt aber bereits seit Jahren Theorien hierzu auf.

Dementsprechend überrascht reagieren seine Fans, als sie feststellen, dass der Profi zum einen seinen eigenen Skin nicht besitzt und zusätzlich diesen einfach kauft. So äußern sich einige seiner Fans auf X/Twitter:

Keriyusi schreibt: Faker kauft seinen eigenen SKT T1 Zed Skin. Ich kann nicht mehr.

AmirulA73595 kommentiert: Er hatte den Skin noch nicht? Lol.

ivMinty7 fragt: Ist das der erste Skin, den er kauft?

Wo kann man die Livestreams des Weltmeisters verfolgen? Anders als für uns gewohnt, streamt Faker nicht auf Twitch, sondern über die Plattform AfreecaTV, welche als die südkoreanische Version von Twitch zählt. Faker besitzt zwar einen Twitch Account, auf diesem hat der Weltmeister jedoch zuletzt vor 2 Jahren gestreamt.

Mit mehr Freizeit und ein paar freien Tagen sind auch die anderen T1-Spieler wieder dabei, ihre Live-Inhalte auf ihren AfreecaTV-Kanälen zu veröffentlichen.

