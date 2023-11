LoL: Der große Faker erlitt einen Internetausfall mitten im Match – Seine Team-Mates ließen ihn bannen

Faker ist der größte Profi im Bereich League of Legends. Doch auch abseits von Profi-Matches zockt der Koreaner das Spiel, ob als Vorbereitung oder einfach zum Spaß. So kann auch er gebannt werden, wenn er AFK ist und reported wird. Selbst wenn es unabsichtlich war.

Faker ist in LoL ein Name, den jeder kennt. Seine Erfolge sind beispiellos, und so erreichte er auch in den Worlds 2023 einen neuen Rekord. Aber auch abseits von Turnier-Matches spielt der LoL-Gott das Spiel. Ob als Vorbereitung, als Stream oder eben einfach Casual. Somit ist er auch nicht vor dem Bann-System geschützt.

Wie Twitter-User Caedral zeigt, wurde Faker wegen eines normalen Spiels während der Worlds 2023 gebannt, und zwar, weil er in einem Match plötzlich AFK war.

Großer Internetausfall in Busan

Was ist passiert? Faker spielte ein normales Match in League of Legends mit seinem bekannten Account Hide on bush . Doch im Game selbst ging Faker plötzlich AFK. Nach dem Match, wurde Faker dann von mindestens einem seiner Teammates reported, wie man in diesem Tweet sehen kann:

O ayel fez o faker ser banido durante o worlds!!!!!!!!!!!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/rhy4wn7Ukj pic.twitter.com/fXa9w97fX6 — Lendah (@lendahlol) November 28, 2023 Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Twitter Inhalten widerrufen

Daraufhin wurde Faker automatisch vom System für 14 Tage gebannt. Sein AFK-Sein war dabei unabsichtlich, da es zu dieser Zeit einen großen Internetausfall in der koranischen Hauptstadt Busan gab. Aber lange hielt der Bann nicht, denn Faker wurde schnell von Riot entbannt.

Trotz des schnellen Entbannens von Faker hielt es den Profi nicht davon ab, sich bei Riot zu entschuldigen. Er schrieb zu Riot: Es tut mir leid, ich werde das Spiel nicht wieder verlassen .

Unter dem Tweet sammeln sich einige Stimmen, die den Bann von Faker mit Humor nehmen, aber auch einige, die sich ungerecht behandelt fühlen.

asyc: Yeah, aber wenn ich gebannt werde für 2 Wochen, wird beim Support-Ticket nicht mal beantwortet, gutes Game Riot.

T1 Xowa: Währenddessen weigern sie sich immer noch, meinen 0/18-Support ohne Support-Item zu bannen, weil er ein “schlechtes Spiel” hatte.

selfmade: Er bekommt einen 2-Wochen-Bann für Internet-Probleme und ich werde nicht fürs absichtliche Leaven bestraft.

Als bester LoL-Spieler der Welt hat man natürlich ein paar Privilegien, vor allem, wenn die Probleme kein Eigenverschulden waren. Auch in anderen Bereichen wird hat der LoL-Gott Glück und wird durch seine Erfolge geschützt:

Die Elite-Liga von LoL steht nach radikaler Änderung vorm Umbruch: Eine eigene Regel schützt Faker