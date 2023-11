Top-Liga von LoL steht nach radikaler Änderung vorm Umbruch, doch eine eigene Regel schützt Faker

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Erste Spieler wechseln aus Südkorea aber auch in die USA: So hat Immortals mittlerweile ein Team, das 3 Südkoreaner ins Feld führt, nachdem man Castle und Mask neu verpflichtet hat.

In League of Legends gibt es einen Umbruch in der südkoreanischen Liga LCK. Für 2024 führt man dort ein „Salary-Cap“ ein. Das sorgt dafür, dass Teams nun umstellen müssen. Denn wenn sie zu viel an Gehalt für ihre Spieler zahlen, wird ein Aufschlag, eine Luxus-Steuer, fällig. Doch Star-Spieler Faker wird durch eine auffällig spezifische Sonder-Klauseln von den neuen Regeln bei LoL ausgenommen.

