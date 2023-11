19-Jähriger wird zum neuen Star von LoL verzichtet angeblich auf Millionen $, bleibt bei Weltmeister T1

Bei League of Legends schien eigentlich klar, dass das Team T1 um Faker nach den Worlds 2023 auseinanderbrechen würde: Das Team hatte 2023 große Schwierigkeiten in der Liga und die Verträge von 3 Spielern liefen aus. Aber nun ist T1 doch Weltmeister in LoL geworden und die Vorzeichen ändern sich offenbar. Vor allem der 19-jährige Choi „Zeus“ Woo-je soll jetzt doch bei T1 bleiben und verzichtet damit auf Millionen an US-Dollars, mit denen die chinesische Liga LPL lockte.

Das war die Situation vor den Worlds: Eigentlich stand fest, dass der Kader von T1 nach den Worlds auseinanderbrechen würde:

Das Team hatte während der regulären Saison, als Faker verletzt ausfiel, furchtbar gespielt, beinahe die Playoffs der LCK verpasst – eine Katastrophe.

Die Verträge von 3 jungen Spielern liefen nach den Worlds aus: Zeus, Gumayusi und Keria würden im November zu Free Agents werden, ein großer Zahltag wartete auf sie. Es schien kaum möglich, alle 3 zu bezahlen und zu halten, zumal Faker bekanntlich ein Riesen-Gehalt kassiert.

Im September sagte der ADC Gumayusi in einem Interview: Es sei sehr wahrscheinlich, dass T1 den Kader ändere, wenn man nicht Weltmeister werde (via oneesports).

T1 kann doch alle Spieler halten

Das hat sich jetzt geändert: Relativ überraschend ist T1 aber Weltmeister geworden und jetzt heißt es, dass T1 die Verträge von Zeus, Gumayusi und Keria verlängern konnte.

Das berichtet Sheep Esports, die mit solchen Meldungen meist richtig liegen.

Zeus lehnt angeblich viel Geld aus China ab

Das ist besonders bemerkenswert: Laut mehreren Quellen (via dexerto) hatte vor allem der 19-jährige Top-Laner von T1, Zeus, hervorragende Angebote von anderen Teams, vor allem aus China.

Zeus galt vor den Worlds eigentlich als Schwachstelle von T1, spielte aber eine brillante Weltmeisterschaft und wurde sogar zum MVP der Finals gekrönt. Hier deklassierte er den gegnerischen Star-Toplaner TheShy geradezu.

Mit Plays wie diesen wurde Zeus bei den Worlds zum Star

Zeus hätte mit 19 Jahren sicher ein finanziell starkes Angebot eines chinesisches Team erhalten können, um in bei einem Team der LPL der bestbezahlte Spieler zu sein, statt bei T1 hinter Faker zurückzustehen.

Aber wie ein chinesischer Insider berichtet, habe Zeus hohe Angebote über mehrere Millionen US-Dollar abgelehnt, um bei T1 zu bleiben.

Die genauen Zahlen kennt man aber nicht.

Viele große Teams hat die Verlockung des Geldes zerrissen

Das steckt dahinter: Es ist eine Seltenheit, dass ein Team in so einer Situation zusammenbleibt: Die Karriere von E-Sportlern ist kurz. In der Vergangenheit sind erfolgreiche Teams nach Weltmeisterschaften immer wieder auseinandergebrochen, als Spieler die Chance nutzen und sich ihren Erfolg versilberten: So zerlegte es den Weltmeister 2022 DRX nur wenige Wochen nach ihrer Weltmeisterschaft fast komplett und viele Spieler suchten einen großen Gehalts-Check. Jungler Pyosik ging sogar in die USA.

Das letzte Team in LoL, das so aussah, als könnte es LoL auf Jahre dominieren, DAMWON Gaming, brach auseinander, als ihr Supporter BeryL ging – auch da spielte offenbar das Geld eine Rolle.

Die 3 waren eigentlich die Zukunft von LoL, doch dann ging BeryL.

Bei T1 war man sich sicher, dass das Team zerfallen würde. Junge Spieler waren bei T1 zu großen Namen geworden und suchten sicher eine angemessene Bezahlung.

Aber offenbar lief das hinter den Kulissen dann doch anders, als erwartet wurde.

Besonders erstaunlich ist, dass T1 offenbar ohne Probleme den Supporter Keria halten kann. Auch der war ein brandheißer Kandidat für einen Wechsel:

