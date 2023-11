LoL: T1 enthüllt, welche Champs neue Skins nach den Worlds 2023 erhalten – Netflix-Star ist dabei

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Bei Supporter Keira würde man im ersten Moment auf Bard tippen, mit dem er in wichtigen glänzte. Und Keria zieht tatsächlich Bard in Betracht, aber es könnte auch Renata Glasc werden. Keria sagte, eigentlich hatte er sich Lux gewünscht, aber die habe er bei den Worlds nicht gespielt.

Der Top-Laner Zeus sagt, er will entweder Jayce oder Yone als Skin. In einem Spiel mit Jayce war Zeus für seine unheimliche Präzision bekannt.

Am Sonntag, dem 19.11., wurde das südkoreanische Team T1 in League of Legends Weltmeister. Die Spieler haben nun die Ehre, zu bestimmten, welche Champions besondere Skins in LoL zu den Worlds 2023 erhalten werden. Für welche Champions entschieden sich Faker, Keria und die anderen?

