LoL: Anime-Fan wird Weltmeister – Schmuggelt seine Lieblings-Waifu aus Honkai Impact ins MOBA

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Eigentlich ist Ashe kein klassischer Supporter, sondern ein ADC: Sie wurde aber in den letzten Monaten auch als zweiter Char in der Botlane gespielt.

Diesen Skin wählte BeryL 2020 aus: Weltmeister in League of Legends genießen ein besonderes Privileg: Riot Games fragt sie, zu welchem Champion sie sich einen besonderen Skin wünschen. Dabei sollten sie sich einen Champion aussuchen, mit dem sie etwas verbindet.

Der Südkoreaner Cho „BeryL“ Geon-hae (26) ist ein riesiger Anime-Fan, ein Freund von Gacha-Spielen und zufällig noch einer der aktuell besten und erfolgreichsten Spieler in League of Legends . 2022 ist er zum zweiten Mal Weltmeister in LoL geworden und kann daher einen Skin eines Champions so gestalten, wie er das möchte. Er wählte seine Lieblings-Waifu aus Honkai Impact als neuen Skin für die Scharfschützin Ashe.

