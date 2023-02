Einer der ältesten Champs in LoL wechselt plötzlich die Rolle – Wird zum stärksten Supporter

In der europäischen Liga (LEC) von League of Legends werden ständig neue Spielmechaniken und Ideen ausprobiert. Dabei hat es ein spezieller Champion geschafft, auf der Support-Position hervorzustechen. So kämpfte sich Ashe auf den ersten Platz der Supporter-Rangliste.

Wie sieht die aktuelle Support-Meta aus?

Auf der Support-Position herrscht aktuell reges Treiben. Die Spieler versuchen sich durch neue Champions und Spielweisen einen Vorteil zu verschaffen: Zuletzt kamen Nami und Heimerdinger vermehrt vor, jetzt schwappt die Meta wieder um.

Die Bogenschützin Ashe wird zwar noch als ADC gespielt, taucht aber vermehrt auf der Support-Rolle auf. Sie ist dabei nicht der einzige, ursprüngliche ADC, den die Spieler neu austesten.

Durch ihr einzigartiges Skill-Set schafft Ashe es den Gegnern ein Dorn im Auge zu sein und über die ganze Karte hinweg spielentscheidende Angriffe zu starten.

Die neue Season hat gestartet und League of Legends startet sie mit einer einzigartigen Cinematic:

ADC Ashe wird zum Top-Pick bei den Supportern der LEC

Wie steht Ashe in der neuen Rolle dar? Die frostige Bogenschützin wird aktuell eher als Support-Charakter genutzt und fühlt sich auf dieser Position richtig wohl. Das zeigen die Statistiken über die LEC Winter-Season (via Oracle’s Elixir).

Neben Yuumi, die ohnehin viel zu stark ist und demnächst für den Profi-Bereich hart bestraft werden soll, schafft es Ashe mit 73,3 % auf den 2. Platz der Beliebtheitsskala. Sie wurde entweder gebannt oder gepickt. Mit 26,7 % Pick-Rate liegt sie auf dem geteilten 2. Platz neben Yuumi.

Das Besondere an der Position ist jedoch, dass Ashe eine unglaubliche 63 %ige Siegesrate hat, bei 8 gespielten Spielen. Das zeigt, dass die Spieler vieles von ihrem Potenzial ausspielen konnten.

Warum genau ist sie so umkämpft? Ashe bringt mit ihren Fähigkeiten eine Vielzahl an Möglichkeiten mit, die sie in der neuen Position etablieren. Sie kann durch ihre Reichweite die Gegner aus der Distanz bekämpfen.

Dazu kommen noch ihre Fähigkeiten, die einen großen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Jeder von ihren normalen Angriffen verlangsamt den Gegner. Mit ihrer W-Fähigkeit kann sie eine Salve abschießen, die einen großen Bereich vor ihr trifft und sowohl Schaden verursacht, als auch verlangsamt.

Das Spannendste ist jedoch ihre ultimative Fähigkeit. Mit dieser kann sie über die gesamte Karte hinweg einen Pfeil abschießen. Je weiter der Pfeil fliegt, umso länger wird der getroffene Gegner dann betäubt. So hat Ashe die Möglichkeit, von der Botlane aus auf die Toplane Einfluss zu nehmen, ohne ihren Mitspieler zu verlassen.

Wie steht ihr zu ihrer neuen Rolle? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wenn ihr mehr Neuigkeiten von der Support-Rolle lesen wollt, haben wir hier was für euch: LoL beendet Schreckensherrschaft von mieser Miezekatze: Yuumi bekommt 8 Nerfs – Das sagt Riot