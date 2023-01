LoL beendet Schreckensherrschaft von mieser Miezekatze: Yuumi bekommt 8 Nerfs – Das sagt Riot

Riot Games hat für League of Legends das neue Update 13.1b vorgestellt: Es gibt viele Balance-Änderungen, Buffs und Nerfs. Doch die Spieler von League of Legends haben vor allem ein Thema: Yuumi. Die fiese Miezekatze hat offenbar das letzte Mal gemaunzt. Man ist sich einig: Der Patch bringt einige der heftigsten Nerfs in der Geschichte von LoL. Ein Riot-Mitarbeiter sagt: Yuumi soll für Profis unspielbar werden. Man arbeite an einem Rework.

Was ist die Sache mit Yuumi?

Yuumi ist ein ganz besonderer Champ in LoL. Sie kam 2019 ins MOBA: Die magische Katze ist dafür gedacht, dass erfahrene Spieler einen Freund oder eine Freundin mitschleppen können, um sie für das Spiel zu begeistern.

Yuumi muss selbst nicht laufen, sich bewegen oder darauf achten, getötet zu werden, denn die Katze kann mit einem anderen Spieler verschmelzen: Sie bewegt sich dann unangreifbar mit dem anderen Spieler mit, kann sich ganz auf ihre Fähigkeiten konzentrieren, Schaden austeilen, den Partner buffen oder heilen.

Doch was eigentlich dazu gedacht war, Anfängern den Einstieg in LoL zu erleichtern, wurde in den Händen der Profis zu einer tödlichen Waffe. Yuumi galt die letzten Monate als absoluter Killer-Pick in den Händen von Profis, war sozusagen der „Easy Mode in LoL“, wer sie im Draft auswählte, der konnte Meisterschaften gewinnen.

Wie wurde Yuumi gesehen? Yuumi ist schon lange das absolute Hass-Objekt einiger Profi-Spieler in LoL, die immer wieder forderten: Die Heldin müsse am besten komplett aus League of Legends gelöscht werden. Da sei auch nichts mehr zu retten. Die müsse einfach weg.

Das ist jetzt der Nerf: Es ist nicht nur ein Nerf, es sind eigentlich 8. Riot Games sagt: Man habe die bisherigen „Nerfs ein Stückchen weitergeführt“; aber die Zahlen sehen da echt übel für Yuumi aus.

Bei den Grundwerten:

sinkt Angriffsreichweite von 500 auf 425

sinkt Grundangriffschaden von 55 auf 49

sinkt der Grundwert für Leben von 550 auf 500

sinkt der Grundwert für Lebensregeneration von 7 auf 5

Die Schildstärke sinkt von 60-380 auf 45-300

Beim Passiv erhöht sich die Angriffsreichweite jetzt nur noch für diesen Angriff um 25. Der W von Yuumi wird ebenfalls generft: Von 12-20 (+12-20 % des Bonus) geht es auf 12-20 (+6-10 % des Bonus) runter. Beim E sinkt das Lauftempo von 20 % (+2 % pro 100 Fähigkeitsstärke) auf 20 % (Ohne Skalierung mit Fertigkeittstärke).

Die kompletten Patch-Notes für 13.1B mit allen Buffs und Nerfs lest ihr hier (via riot).

“Sie haben Yuumi umgebracht”

Wie wird der Nerf diskutiert? Auf reddit wird in den Patch-Notes vor allem der Yuumi-Nerf diskutiert.

Leute sagen:

„Heilige Scheiße, sie haben Yuumi umgebracht, verdammt nochmal“

„Das ist einer der schwersten Nerfs, den ich je gesehen habe. Die Angriffsreichweite ist weg, ihre weichen Stats wurden noch weicher. Das AP-Verhältnis wurde zerstört, ihre Grundwerte reduziert. Sie nehmen sie praktisch aus dem Spiel, ohne sie aus dem Spiel zu nehmen.“

„Sie wurde verdammt nochmal ge-olafed.“

Riot sagt: Yuumi soll aus dem Spiel der Profis ganz verschwinden

Ds sagt Riot: In die Diskussion mischt sich auch RiotAxes ein, der kurz erklärt, wie man bei Riot die Heldin Yuumi sieht.

Yuumi sei im Spiel der Profis zu stark und Helden, die dort zu stark sind, nerft man eben. Es heißt aber, man arbeite an einem Rework von Yuumi. Dann könnte man sie wieder vom „Haken lassen.“

Man hätte jetzt 18 Monate an Yuumi rumgedoktort und es habe nicht funktioniert. Sie wurde im Spiel der Profis nur ein immer größeres Problem und für normale Spieler wurde sie immer schwächer:

Leute hätten Riot mitgeteilt, Yuumis Zustand sei nicht akzeptabel.

Dem stimme man zu.

Mit dem jetzigen Patch wolle man Yuumi aus dem Profi-Spiel komplett herausnehmen, das mache sie für eine Weile jetzt auch in der Solo-Queue schwierig.

So geht es für Yuumi weiter: RiotAxes sagt, man arbeite an einem Update, das sie ins Solo-Spiel zurückbringen soll, aber nicht mehr ins Spiel der Profis.

In einer zukünftigen Version soll Yuumi stärker auf ihren ADC-Partner angewiesen sein, sodass sie ihn nicht einfach später im Spiel verlassen kann.

Man kann aber noch keinen Zeitplan für das Update herausgeben.

