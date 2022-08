Einer der besten Spieler Europas will, dass LoL einen Champ komplett streicht: „Es ist so eklig“

League of Legends hat zahlreiche Champions mit einzigartigen Fähigkeiten. Doch nicht alle sind so richtig beliebt. Ausgerechnet ein niedliches Kätzchen kommt etwa bei G2-Jungler „Jankos“ so gar nicht gut an.

Wer spricht da? Marcin „Jankos“ Jankowski ist ein langjähriger LoL-Profi, der als Jungler für das Team G2 Esports antritt.

Aktuell läuft die LEC Summer Season. In einem Post-Match Interview mit Jankos besprach der Jungler auch einige Tweets aus der Community.

Einer dieser Tweets lautete: „Yuumi zu entfernen, würde den Zustand des Spiels in jedem Patch verbessern“. Und Jankos meinte: „Ich stimme total zu.“

Niedliche Katze macht sich unbeliebt: „Fehlerhaftes Design“

Was ist das für ein Champ? Die Supportheldin Yuumi kam 2019 ins Spiel und hat eine Besonderheit: Sie ist in der Lage, sich an andere Helden zu hängen, diese zu heilen und dabei sogar selbst unverwundbar zu werden. Der andere Champ übernimmt dann das Movement für die Katze, die sich dann auf ihre Fähigkeiten verlassen kann.

Das führte über die Jahre schon zu kuriosen Situationen. Ein Streamer steuerte Yuumi sogar mal mit den Füßen, um so zwei Champs gleichzeitig zu spielen.

Was meint Jankos? Marcin Jankowski ist ganz offensichtlich kein Fan der Support-Katze. Für ihn wäre LoL ohne Yuumi besser dran: „Ich denke, das Design des Champs ist fehlerhaft. Es ist giga-unspaßig, dagegen zu spielen“, findet er.

Mit den richtigen Partnern hält er sie für viel zu stark: „Entweder ist sie nutzlos, weil ihr Team nutzlos ist. Oder sie ist giga-OP, monströs OP, weil sie nicht gekillt werden kann. Sie bewegt sich dann einfach als kleiner Parasit auf dem Rücken eines anderen Champions.“

Dieses Schützen und Füttern geht dem Pro offenbar gegen den Strich: „Viele Champs harmonieren so gut mit ihr, dass sie einfach nicht sterben kann. Perma-Heal, so viel Schaden, CC – wie spielt man dagegen? Ich denke, dieser Champ ist fehlerhaft designt und sollte entfernt oder gebannt werden.“

Zum Schluss schränkt er noch ein: „Zumindest aus Pro-Spielen. Wenn Leute sie in der Solo-Queue spielen wollen, weil sie drauf stehen, cool. Ist mir egal. Aber ich denke, im Pro-Play ist es einfach eklig.“

Steht er damit alleine da? Nein, zahlreiche Spieler sind nicht unbedingt begeistert von Yuumi – und das schon lange. Schon 2020 forderte mit „Perkz“ einer der besten LoL-Spieler, dass Yuumi verschwinden müsste. Er sagte damals: „Ich würde mir wirklich wünschen, dass Riot eingesteht, es verkackt zu haben, und dass sie den Champ einfach aus dem Spiel entfernen.“

Von „unskilled und Anti-Spaß“ sprach Perkz damals – eben, weil Yuumi einfach unverwundbar von Held zu Held springen könne.

Auch im LoL-Subreddit wird nach dem Jankos-Interview wieder über Yuumi diskutiert (via reddit). Da wird Yuumi als „einfacher“ Champ bezeichnet, für den man einfach nicht viel tun müsse – und das kommt nicht gut an. Zudem mache es weder Spaß gegen, noch mit Yuumi zu spielen.

Einige Spieler wünschen sich dort zwar nicht direkt eine Löschung, aber doch zumindest eine Anpassung der Katze. Wie seht ihr das Thema? Mögt ihr Yuumi, oder ist der Champ für euch auch nichts? Erzählt es uns in den Kommentaren!