Schock in LoL: Legendärer Spieler Rekkles scheitert mit seinem Über-Team in der 2. Liga – „Katastrophale Saison“

Der Schwede Martin „Rekkles“ Larsson gilt als einer der besten ADC-Spieler in League of Legends, die Europa je hervorgebracht hat. Er wechselte im November 2021 zum französischen LoL-Team „Karmine Corp“, die 3-mal die EU Masters gewonnen hatten. Doch 2022 scheitert das Team nun in der 1. Runde der französischen Liga LFL. Der Cheftrainer spricht von einer katastrophalen Saison.

Wer ist das?

Rekkles galt fünfeinhalb Jahre lang als der Franchise-Spieler für das Team Fnatic in LoL: ein außergewöhnlich starker ADC-Spieler, der mit seiner beständigen und ruhigen Art Matches für sein Team entscheiden konnte, ein echter Star, der mittlerweile seit 10 Jahren LoL spielt.

2020 ging er zu Fnatics Dauer-Rivalen G2, konnte das Team aber nicht zum Sieg führen und verließ G2 bereits nach einem Jahr.

Rekkless wechselte 2021 überraschend zu Karmine Corp, einem starken Team in der französischen Liga, das damals bereits 2-Mal die EU Masters gewonnen hatte. Mit Rekkles holte man im Frühling 2022 den 3. Titel.

Man dachte eigentlich mit Rekkles im Team werde Karmine Corp bald versuchen, sich in die Profi-Liga LEC zu kaufen. Aber jetzt ging alles schief.

Karmine Corp gewinnt 3 Seasons in Folge die EU-Meisterschaft, jetzt läuft nichts

Woran ist das Team jetzt gescheitert? Karmine Corp hatte sich mit durchwachsenen 9-9 in der regulären Saison gerade so in die Playoffs der LFL gekämpft und musste in der ersten Serie gegen GameWard ran, die Nummer 4 in Frankreich.

Diese Serie ging mit 1-3 verloren.

Karmine Corp ist damit aus den französischen Playoffs ausgeschieden und hat keine Möglichkeit mehr, sich für die EU Masters zu qualifizieren, die man die letzten 3 Saisons gewonnen hatte.

Der Headcoach des Teams, Striker, sagte auf Twitter:

Katastrophaler Split, ich bedaure vieles, ich übernehme die volle Verantwortung für das Versagen im Sommer Splits.

Nach fetten Jahren kam 2022 der Einbruch

Woran lag’s? Karmine Corp wird auf reddit dafür kritisiert, extrem unausgeglichen aufgestellt zu sein:

mit „Rekkles“ habe man zwar einen überragenden ADC

auch Toplaner „Cabochard“ sei exzellent

doch der Türke „113“ gilt als einer der schlechtesten Jungler der Liga

Midlaner „Saken“ habe offenbar ein Motivationsproblm

Supporter „Hantera“ soll auch nicht sonderlich stark sein

Die zweiten Ligen in League of Legends sind 2022 viel spannender als früher. Das liegt auch an Teams wie Eintracht Spandau:

Letztlich ist man auf reddit der Ansicht, dass die LFL mittlerweile zu stark geworden ist, um nur mit den Sidelanes zu dominieren. Ohne ein starkes, zentrales Duo auf Mid und Jungle könnten Teams die LFL nicht mehr gewinnen. Das Niveau der LFL sei in den letzten Monaten gestiegen und bei Karmine Corp gab es offenbar einen Leistungsabfall.

Die Fans von Karmine Corp, die ihr Team schon in der Profi-Liga LEC sahen, sind jetzt geknickt: Nach den so erfolgreichen letzten Jahren, ist der Sommer 2022 ein Tiefpunkt.

Rekkles muss das nächste Jahr seiner LoL-Karriere als Fehlschlag abhaken.

Die LFL und die deutsche LoL-Liga „Prime“ profitieren von Änderungen im System von League of Legends:

