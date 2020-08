Der Spieler Luka „Perkz“ Perković gilt als einer der besten Spieler von League of Legends weltweit. Als Midlaner und Botlaner ist er Dreh- und Angelpunkt für die europäischen Meister in LoL, G2 Esports. Aber einen LoL-Champ hasst er abgrundtief, die Grinsekatze Yuumi. Riot hätte den Champion vermasselt, müsste das nun einsehen und ihn einfach aus LoL löschen, fordert Perkz.

Wer ist das? Der Kroate Luka Perković (21) ist wahrscheinlich der beste LoL-Spieler außerhalb Asiens und gehört zu den besten Spielern der Welt.

Der hat in Europa für das Team G2 Esports schon als Teenager ab 2016 in der Midlane alles dominiert. Perkz hält den Rekord für LEC-Meisterschaften mit 7 Titeln in 9 Spielzeiten.

International konnte das Team aber nichts reißen. Daher hat Perkz 2019 beschlossen auf die Botlane zu wechseln, und seinen schärfsten Konkurrenten in Europa, den Dänen Rasmus „Caps“ Winther, zum eigenen Team geholt.

So ein Rollenwechsel ist etwas, das in diesem Niveau auf LoL praktisch nicht vorkommt. Doch Perkz akzeptierte die neue Identität als Botlaner, nannte sich selbst Uma Jan, zelebrierte das geradezu und spielte richtig gut.

Mit dieser neuen Formation erreichte man 2019 das Finale der Worlds und musste sich nur dem chinesischen Ausnahme-Team FunPlus Phoenix geschlagen geben.

Perkz (rechts) und sein neuer Partner Caps.

Jeder hasst Yuumi, aber alle müssen sie spielen

Diesen Champ hasst Perkz: Der Champ, auf den Perkz gar nicht klarkommt, ist der Support-Champ Yuumi. Das erklärte er jetzt in einer Frage-und-Antwort-Runde auf YouTube:

„Ich mag Yuumi wirklich nicht. Ich werde nie müde werden, über Yuumi zu sprechen und wie nervig sie ist und wie blöd Riot diesen Champ gemacht hat. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Riot eingesteht, es verkackt zu haben, und dass sie den Champ einfach aus dem Spiel entfernen.“ Perkz

Es gebe nichts Nervigeres, als wenn diese kleine Katze von Held zu Held springt und dabei die ganze Zeit unverwundbar bleibt. Das sei „unskilled und Anti-Spaß“, erklärt Perkz.

Sieht schon irgendwie gemein aus: Yuumi, Doofe Katze,

Er sagte ferner: Jeder hasse es Yuumi zu spielen, jeder hasse es gegen Yuumi zu spielen, aber sie wäre so overpowered, dass man es einfach spielen müsse.

Den Katzenhass hat Perkz nicht neu entdeckt, sondern pflegt und hegt den Groll. Bereits im Juni 2020 machte Perkz über Twitter klar: „Löscht die Katze!“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was ist das mit Yuumi? Die Katze Yuumi kam im Mai 2019 zu LoL. Sie ist ein Support-Charakter in der Botlane. Yuumi kann ihren AD-Carry heilen und sich selbst unverwundbar machen, indem sie auf einen Partner springt und dort ihre Fähigkeiten zündet. Der Partner, meist der ADC, übernimmt dann das Movement für die Katze gleich mit.

Der Champ wird von einigen LoL-Spielern – wie Perkz – als „unskilled“ gesehen, weil man nicht aufs Movement achten muss, sondern sich nur auf die Fähigkeiten konzentrieren kann. Ein Streamer hat Yuumi sogar nur mit den Füßen gesteuert und konnte so zwei Champs gleichzeitig spielen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Die relevante Katzenhass-Passage startet ab 20:12.

Yuumi nimmt aber großen Einfluss auf das Match. Der Champ wird daher als „low skill – high reward“ kritisiert. Ein Champ, mit dem auch nicht so gute Spieler viel reißen und ausrichten können.

Perkz scheint es zudem zu ärgern, dass er den Supporter nicht einfach mit Schaden rauspicken und eliminieren kann.

Yuumi ist in vieler Hinsicht ein spannender Champ.

Yuumi ist ein außergewöhnlicher Champ in LoL. Interessant ist, dass er in den verschiedenen Regionen völlig anders wahrgenommen wird. Bei uns in Europa gilt er als starker, nerviger Pick in der Botlane. In Korea spielt er hingegen in der Solo-Queue kaum eine Rolle. Das liegt an der unterschiedlichen Spielweise der Regionen:

