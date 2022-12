LoL: Riot erklärt, wie sie eine Heldin balancieren, die für Anfänger gedacht ist, aber von Profis gespielt wird

In League of Legends gibt es über 160 verschiedene Champions, aber ein einziger hat es in den Worlds auf eine Siegesrate von 100 % geschafft. Doch eigentlich war der Champion dazu gedacht, den Spielern den Einstieg in League of Legends zu vereinfachen.

Was wird an dem Champion verändert? Bei dem Charakter geht es um Yuumi, ein Katzen-Champion, die aus dem Spiel gelöscht werden sollte. Der Champion wird als Supporter gespielt und hat die Fähigkeit, sich auf einen Teamkameraden zu setzen.

Yuumi sitzt nicht richtig, sondern hängt sich an einen Champion, um ihn zu verstärken. Das verändert ihre Fähigkeiten leicht, nimmt ihr aber ab, sich um ihre Position auf der Karte zu bemühen. Sie bekommt als Anhängsel nämlich keinen Schaden.

So wurde sie vor allem von den Profis gespielt, die Yuumies leichte Mechanik ausnutzten, um das Spiel in ihre Richtung zu lenken. Im folgenden Patch 12.23. soll bei dem Charakter die Abklingzeit auf der passiven Fähigkeit angepasst werden. Die ultimative Fähigkeit hingegen soll die Gegner kürzer festhalten und so mehr Konter-Strategien ermöglichen.

Yuumi als reiner Einstieg-Champion – Die „AFK“-Mechanik

Der ursprüngliche Plan für Yuumi: Auf reddit schreibt Entwickler Riot Phroxon (Matt Leung-Harrison), dass Yuumi ursprünglich dazu gedacht gewesen sei, dass langjährige Spieler ihren Freunden und Bekannten League of Legends einfacher näher bringen können.

Das bietet die Spielweise von Yuumi auf eine andere Weise, als alle anderen Champions. Durch das Anhängen an einen anderen Champion muss der Spieler nicht darauf achten, was um ihn rum passiert und sich richtig positionieren. Stattdessen kann er sich ansehen, was sein Freund, auf dem er sitzt, tut.

Gelegentlich kann er dann Fähigkeiten einsetzen und so trotzdem seinen Einfluss auf das Spiel haben. Das beschreibt Phroxon als „AFK-Taktik“: Dies solle einem Yuumi-Spieler ermöglichen, seine mentalen Energien darauf zu fokussieren, das Spiel zu lernen und zu verstehen, was gerade im Spiel passiere.

Yuumi ist in vieler Hinsicht ein spannender Champ.

Was war überhaupt das Problem? Der Champion hatte 3 Hauptprobleme, die Leung-Harrison anmerkt:

Yuumi ist hauptsächlich auf der Profi-Ebene gespielt worden und hatte bei den Worlds eine so hohe Priorität, dass sie in 95 % der Spiele gebannt gewesen ist. Die 8, in denen sie zum Zug kam, gewann sie. Yuumi sei sehr frustrierend für einige Spieler-Segmente, was je nach Region variierte (was er nicht weiter ausführt). Der Charakter tendiere dazu, seinen Lane-Partner im späteren Spielverlauf zu verlassen und sich einen neuen Host zu suchen mit dem man sich über die Karte bewegen könne.

Diese 3 Punkte sollen Riot große Schwierigkeiten gemacht haben, den Charakter ausgewogen zu gestalten.

Wie geht es nun weiter? Riot schlägt mit dieser Änderung eine neue Richtung bei dem Champion ein. So wird in Zukunft mehr darauf geachtet, dass der Charakter nicht nur in der Profi-Szene relevant ist, sondern auch für Neulinge ein Spaß bleibt und einen leichten Einstieg bietet. Jedoch steht immer noch offen, wie es in Zukunft um die geächtete Katze aussehen wird.

Wenn ihr mehr News zu der Vorsaison lesen wollt, haben wir hier alles Wichtige zusammengefasst: LoL: Season 13 – Das wissen wir zu Start, Pre-Season und Änderungen