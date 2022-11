Bug verwandelt LoL-Champion in einen Turm, tötet jeden Gegner mit einem Schlag

Die Vorsaison in League of Legends läuft seit Patch 12.22, aber sie ist von vielen Schwierigkeiten und Bugs durchzogen. Ein Spieler hatte sich einen Bug aus dem Spiel zunutze gemacht und damit seine Ranglistenspiele in kürzester Zeit gewonnen.

Was ist das für ein Bug? Der letzte gravierende Bug hätte ein Spiel bei der Weltmeisterschaft entscheiden können. Bei diesem Bug handelt es sich um eine Interaktion mit dem Champion „Neeko“.

Das Charakterdesign ist einem Chamäleon nachempfunden. So kann Neeko sich in verschiedene Verbündete verwandeln und der Gegner weiß nicht, ob es Neeko ist oder nur der Supporter.

Wir haben für euch die Informationen der Vorsaison zusammengefasst, doch ein Spieler hat einen Fehler im Spiel gefunden, der ihm ermöglicht, sich in einen Turm zu verwandeln. Er hat sich aber nicht in einen beliebigen Turm verwandelt, sondern in den stärksten aller Türme. Den Nexus Obelisk. Dieser Turm fügt einem Spieler 1000 Schaden pro Tick zu und das 2 Mal pro Sekunde.

Ursprünglich war der Turm dazu gedacht, die Gegner davon abzuhalten, das Team direkt nach dem Wiederbeleben in ihrer Basis zu töten. Nun wird der Bug von dem Spieler dafür genutzt, die gegnerische Basis innerhalb von nur 3 Minuten komplett zu zerlegen.

K'Sante ist der letzte Champion, den Riot hinzugefügt hat.

Riot Games greift ein – „Turm Neeko wurde zerstört“

Wie hat Riot Games darauf reagiert? Nachdem Vandiril wieder zuschlug, den Bug fand und mit der Welt geteilt hatte, war Riot Games zum Handeln gezwungen. So wie es aussah, hatte der Spieler das Spiel mit nur einem Push beenden können. Hier haben wir das YouTube Video für euch:

Also hat Riot Games eingegriffen. Der Bug ist wohl so gravierend, dass sie den Charakter komplett herausnehmen mussten, bevor Riot Games eine Lösung für das Problem gefunden hat. Der nächste Patch wird am 7. Dezember kommen. Spätestens dann sollte der Bug behoben werden, wenn nicht sogar früher.

Im letzten Patch wurden lediglich zwei Champions angepasst und es hat ihr Spielerleben verändert. Wir sind gespannt, was der nächste Patch für die Vorsaison mitbringt.

Wie reagiert die Community? Die Spieler aus dem Spiel finden den Bug in ihren Ranglistenspielen wohl nicht so toll, während der Rest der Community sich sehr darüber amüsiert hat. Auf Reddit schreiben die Nutzer:

rasterroo: „Turm Neeko wurde zerstört.“

Rumbleinthejungle8: „Wie ist so ein Bug überhaupt möglich? Die Programmierung muss katastrophal sein. Ich denke, dass es kein Meme ist, dass alles, wie ein Vasall programmiert wurde.“

NokkMainBTW: „Als ich es das erste Mal auf TikTok gesehen habe, dachte ich, Riot Augustin erlaubt sich einen Spaß. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das REAL ist.“

Der Bug ist nicht der Letzte, den wir in der Vorsaison erwarten können.

Habt ihr schon einen Bug gefunden oder einen Fehler im Spiel, der euch nervt? Dann schreibt es uns in die Kommentare.

