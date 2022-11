Neues Item macht einen Champion in LoL gerade übertrieben stark, dominiert ganze Matches

Der neue Patch hat in League of Legends einige Änderungen eingeführt. So kamen für die Vorsaison viele neue Items hinzu. Einige Champions harmonieren ganz besonders gut mit den Änderungen. So hat das Item Heartsteel dazu geführt, dass ein Champion ganz besonders stark geworden sind.

Um welchen Champion handelt es sich? Bei dem Champion geht es um Shyvanna, den Halbdrachen. Sie wird hauptsächlich im Jungle gespielt und hatte dort vor dem Patch 12.22 eine Pickrate von 2,37 % (via LoLalytics).

Wie sieht die Siegesrate normalerweise aus? Da in League of Legends immer nur ein Team gewinnen kann, liegt die durchschnittliche Siegesrate von Champions bei 50 %. Liegt ein Champion stark darunter, ist das Grund zur Annahme, dass der Charakter im nächsten Patch beachtet wird. Liegt die Siegesrate eines Champions deutlich darüber, ist es abzusehen, dass der Charakter angepasst und abgeschwächt wird.

Seit dem Patch 12.22 wurde Shyvanna plötzlich öfters gespielt und kam auf eine Pick-Rate von 4,09 %. Diese deutliche Beliebtheit spiegelt sich auch in ihrer Siegesrate wider. Vor dem Patch lag ihre Siegesrate bei 52,5 %. Und obwohl sie die Mehrzahl ihrer Spiele gewinnt, ist es seit dem Patch so, als habe man dem Halbdrachen ein neues Paar Flügel verliehen.

Ihre Siegesrate schoss auf 54,65 % und in Verbindung mit dem Item Heartsteel sogar auf 59,4 % (via MGG-Frankreich). Diese monströse Siegesrate wird aktuell von vielen Spielern ausgenutzt. Das liegt jedoch vor allem an der Synergie mit dem neuen Item für Tanks.

Der Champion, der die Vorsaison dominiert

Wo kommt die Synergie her? Shyvanna ist grundsätzlich ein starker Champion für den Jungle. Bislang wurde sie lediglich mit Frostfeuer-Handschuh oder Nachternte sehr erfolgreich gespielt. Dann hat Riot den Jungle überarbeitet. Das viel zu starke Item Heartsteel von dem Test-Server passt auf sie aber genauso gut.

Durch die neue Item-Kombination schafft sie es, ihren Schaden zu maximieren. Ihre Q-Fähigkeit profitiert davon in großem Stil. Dadurch, dass der Schaden von Heartsteel als „On-Hit-Schaden“ gezählt wird, aktiviert ihre Fähigkeit den Effekt und fügt in einem kurzen Zeitraum somit deutlich mehr Schaden zu.

Dazu kommen noch weitere Items, mit denen ihr das Meiste aus Shyvanna herausholen könnt. Die Titanische Hydra ist eines davon, weil sie ebenfalls mit dem maximalen Leben skaliert, dass ihr durch Heartsteel bekommt und durch die Q-Fähigkeit von Shyvanna ebenfalls aktiviert wird.

Wie wirkt sich das auf den Patch aus? Die Vorsaison ist in League of Legends jedes Jahr die Zeit, in der neue Spielmechaniken ausprobiert werden. Dieses Jahr hat Riot Games den Problemdrachen wieder in die Kluft geholt, sich mal wieder dem Jungle gewidmet und ihn einsteigerfreundlicher gestaltet.

Doch tut sich auch weiterhin eine ganze Menge für die Charaktere aus der Kluft. Neben erhöhter Erfahrung und Gold auf der Toplane und den neuen Items sind die Champions gerade das kleinere Übel. So sollen zu Beginn erstmal Anpassungen abseits der Champions stattfinden und im weiteren Verlauf dann nochmal darauf geschaut werden.

Wir gehen jedoch stark davon aus, dass auch die Item-Kombination um Shyvanna durch die Patches Einbußen verzeichnen wird. Die Vorsaison ist im ständigen Wandel und verhält sich sehr dynamisch. Was gestern gut war, kann heute nicht mehr stark oder gebannt sein. Probiert den Build von der Drachendame gerne aus.

Gegen welchen Champion spielt ihr am liebsten in der Vorsaison und wer ist euer erster Ban? Schreibt es uns in die Kommentare.

