LoL bannte unschuldige Spieler permanent, löste Angst aus – Das ist der Stand

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Im Video von „RossBoomsocks“ (via YouTube ) spricht der Content-Creator darüber, dass das Anti-Cheat Programm die Spieler wieder automatisch entbannen will, es aber auch sein kann, dass einige Spieler individuell freigeschaltet werden müssen.

Was passiert jetzt deswegen? Alles in allem ist man ganz froh, dass das Problem nicht auf dem Live-Server auftritt und dort massig Spieler bannt. So haben die Entwickler von Riot Games noch genug Zeit, diesen Fehler und weitere Bugs aus dem Spiel zu nehmen und für Änderungen der Vorsaison auf den Live-Servern vorzubereiten.

Riot hat einen Fix für das Problem: Nachdem bei Riot Games viele Spieler für die Nutzung eines „Third Party Tools“ oder eines „Cheating-Progamms“ gebannt worden sind, rudern sie nun zurück. Die Theorie auf Reddit, dass es an dem Item „Heartsteel“ liege (via Reddit ), können sie abweisen.

Im Vorfeld der 13. Saison von League of Legends testen die Entwickler neue Items im Spiel. Auf dem Test-Server ist aber nun ein Bug aufgetreten, der unschuldige Spieler gebannt hatte. Die Spieler wussten nicht, was sie falsch gemacht haben, konnten aber nicht mehr auf das Spiel zugreifen. Riot Games konnte das Problem aber zeitnah erkennen und aufheben.

