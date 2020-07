LoL: Streamer spielt 2 Champs gleichzeitig – „Seine Füße sind besser als andere Spieler“

Ein französischer Streamer steuert Lucian und Yuumi gleichzeitig in einem Spiel von League of Legends (LoL). Im Clip sieht man, dass das sogar gut funktioniert.

Was zeigt der Streamer? Auf reddit wird ein Clip gerade heiß diskutiert. Da spielt der französische Streamer Wakz im MOBA League of Legends zwei Charaktere gleichzeitig. Wo andere schon mit einem Char überfordert sind, zeigt der Streamer, dass er beide Champions zur gleichen Zeit relativ gut beherrscht.

Zumindest im gezeigten Clip kann er satte fünf Kills holen und damit das Gegnerteam auslöschen.

Das Besondere an der Aktion ist, dass er seinen AD-Carry ganz normal mit den Händen steuert. Den Supporter allerdings auf der Erde mit seinen Füßen und Pedalen. Er steuert also zwei Accounts gleichzeitig. Zuschauer zeigen sich von der Aktion beeindruckt.

Wie macht der Streamer das?

So läuft das: Im Clip seht ihr zwei Kamera-Bilder im Overlay eingebunden. Das rechte Bild zeigt ganz normal die Facecam. Auf der linken Seite seht ihr die Footcam mit den Pedalen. Damit steuert er die Supporterin Yuumi – das ist eine kleine Katze auf einem fliegenden Teppich.

Kein Einzelfall: Auf reddit zeigen sich Leute in den Kommentaren beeindruckt von dem Play. Doch der Streamer ist nicht der Erste, der das machte. Wir berichteten bereits über den Kanadier Tony „Saskio“ Chau. Er spielte im Dezember bereits Yuumi mit seinen Füßen und streamte das.

Die Supporterin Yuumi eignet sich offenbar ganz gut dafür, mit den Füßen gesteuert zu werden. Doch warum?

Hilfreich ist dabei die Fähigkeit, dass Yuumi sich mit einem befreundeten Champion „verbindet“. So muss sie nicht selbst ständig mit Mausklicks auf der Map gesteuert werden, um sich zu bewegen und gegnerischen Angriffen auszuweichen. Sie kann in der Zeit auch nicht angegriffen werden, solange sie mit einem Champion verbunden ist.

Die Steuerung übernimmt dann der Haupt-Charakter. Im Fall des Streamers, steuert er also Lucian mit Maus und Tastatur und bewegt gleichzeitig Yuumi mit sich.

Ausgefallene Controller sind bei Streamern beliebt. Und da muss dann auch schon mal Essen herhalten:

Dieser Streamer spielt Minecraft mit 7 Kartoffeln als Gamepad

Was sagen die Zuschauer? Auf reddit wird der Clip heiß diskutiert. Nach knapp 15 Stunden gibt es mehr als 15.000 Upvotes und 660 Kommentare. Viele Kommentare drehen sich darum, dass Yuumi „einfach“ zu spielen sei und dabei noch stark ist.

Andere Fragen, auf was für einem Rang der Streamer spielt. Nutzer Izov7 (via reddit) weiß Bescheid und schreibt „Er ist etwa Master/Grandmaster in seinen Spielen der französischen Liga. Auf dem Account [hier im Clip] hat er ein Gold-1-MMR. Er spielte 8 Spiele (4/4) und wird Montag wieder spielen.“

Darauf antwortete ein anderer Spieler „Seine Füße haben ein besseres Elo [Ranking] als die meisten Spieler. Sehr gut“ (via reddit).

Laut LeagueofGraphs.com haben über 60 % der Spieler in League of Legends ein schlechteres Ranking als „Gold“.

Andere Leute in den Kommentaren erwähnen, dass das Ranking auch viel mit Spielverständnis zu tun habe. Immerhin sei er als Challenger-Spieler schon generell stark in LoL unterwegs und smurfe jetzt in der Gold-Liga. „Er weiß trotzdem noch, wann er Gegner bestrafen kann“ erklärt ShuuyajinGod auf reddit.

Die Supporterin Yuumi sorgte schon für viele Diskussionen in der LoL-Community. War sie erst vielen Spielern zu schlecht, wurde sie danach zu stark. So stark, dass sie sogar häufig gebannt wurde. Doch das war nicht überall auf der Welt der Fall. Warum Yuumi zeigt, dass Koreaner LoL ganz anders spielen als wir.