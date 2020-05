Dieser Streamer spielt Minecraft mit 7 Kartoffeln als Gamepad

Für Minecraft braucht man gar keine Tastatur – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Dieser Streamer daddelt einfach mit 7 Kartoffeln als Steuerung.

Streamer suchen immer wieder neue Wege, um ihre Spieler zu unterhalten. Manche kommen dabei auf kuriose Ideen für ein Gamepad, wie etwa MMORPGs mit einer Tanzmatte zu spielen. Andere wählen hier einen eher „biologischen Weg“ und wählen eine Gemüse-Steuerung. Der Streamer und YouTuber _Skrepka spielt Minecraft neuerdings mit Kartoffeln.

Wer ist das? Der russische YouTuber _Skrepka zeigt auf seinem Kanal jede Menge Tricks und Kniffe rund um Minecraft. Oft geht es dabei um Mechaniken im Spiel, wie etwa die Kommando-Blöcke oder kleinere Tricks und Spielereien.

Mit Aufrufzahlen zwischen 100.000 und mehrere Millionen pro Video, gehört er eher schon zu den größeren YouTuber. Da seine Videos aber vorwiegend auf russisch vorliegen, ist er bei uns nicht so bekannt.

Was macht er da? In seinem neusten Clip, der ein mehr als 3-Stunden-Livestream ist, zeigt er ein ganz besonderes Gamepad. Er hat nämlich kurzerhand sieben Kartoffeln zweckentfremdet und aus ihnen ein Gamepad gebaut. Anschließend kann man knapp 3 Stunden lang zuschauen, wie gut die Kartoffel-Steuerung in der Praxis funktioniert. Er erledigt sämtliche Aufgaben in Minecraft, die man ansonsten auch normalerweise bewältigen würde.

Am Ende (02:49:00) hat er von einer Kartoffel sogar die „Schnauze voll“. Sie fungierte als „Benutzen“-Taste und funktionierte nicht mehr richtig. Daher konnte sein Minecraft-Charakter nichts essen und sich somit nicht mehr heilen. Um das Problem zu beheben, tauschte er die Kartoffel aus – gegen eine Tomate. Prompt lief alles wieder wie gewollt.

Denkt ihr nicht auch bei euren Freunden und langen Ladezeiten manchmal: „Oh man, spielt der eigentlich auf einer Kartoffel?“ Tja, vielleicht ist das ja näher an der Wahrheit dran, als ihr angenommen habt…