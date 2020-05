Streamer spielt StarCraft mit Tastatur, die so groß ist wie ein Tisch

StarCraft zocken, aber jede Taste ist so groß wie eure ganze Faust – ein Streamer zeigt, wie absurd es dabei zugeht.

Manchmal wünscht sich wohl jeder beim Zocken, dass man eine riesige Tastatur hat, auf die man vor Wut einfach draufschlagen kann. Doch wo einige noch davon träumen, hat der Streamer Larva einfach Nägel mit Köpfen gemacht und sich eine gigantische Tastatur besorgt. Die ist so groß, dass man Tasten gemütlich mit der ganzen Hand drücken kann.

Wer ist das? Das ist der StarCraft-Profi Lim „Larva“ Hong Gyu, der ohne Zweifel zu den besten Spielern der Welt gehört. 2017 gewann er das Zotac-Finale und löste dabei einige Kontroversen aus. Denn er beendete das Spiel, indem er so tat, als würde er mitten in der Partie schlafen und zockte mit seinem Fuß auf der Tastatur anstatt mit der Hand (via PCgamer). Auch ließ er eine seiner Arbeiter-Einheiten „tanzen“ anstatt Ressourcen abzubauen.

Was macht er da im Video? In einem neueren Clip sehen wir Larva wieder beim Zocken. Als ihm die Partien offenbar keinen Spaß mehr bereiten, entscheidet er sich, etwas zu ändern. Er zieht einen großen Tisch von der Seite in den Sichtbereich der Kamera und zum Vorschein kommt eine riesige Tastatur, die sicher eine Länge von 1,5 Meter aufweist. Die einzelnen Tasten sind so groß, dass Larva sie gemütlich mit der ganzen Hand eindrücken kann (und muss), um sie zu betätigen.

Das alte StarCraft mit Riesen-Tastatur – hat auch irgendwie was.

Im kompletten Stream (ab ca. 2:04:50) sieht man Larva dann, wie er die nächsten Matches StarCraft mit dieser Tastatur zockt. Auch wenn man der koreanischen Sprache nicht mächtig ist, so ist es doch beeindruckend zu sehen, wie schnell er sich offenbar an die neue, überdimensionale Tastatur gewöhnt hat. Gelegentlich muss er sogar mit Händen und Füßen gleichzeitig ran, um alle Tasten auf der Tastatur erreichen zu können.

Der einzige Nachteil ist wohl, dass das mit dem „Kopf über die Tastatur rollen“ hier nicht so gut funktioniert.

Könntet ihr mit so einer Tastatur spielen? Oder hättet ihr Angst, darin nicht nur ein paar Chipskrümel zu verlieren, sondern gleich die ganze Tüte?