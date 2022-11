LoL: Faker könnte nach 9 Jahren T1 verlassen und in die USA wechseln, wo er jeden wegschmelzen würde

Zum Jahresende geht es bei den E-Sports-Teams von League of Legends darum, ihren Kader für die kommende Saison aufzustellen. Jetzt finden viele Verhandlungen und Angebote statt. Die Verträge von einigen Spielern laufen zum Jahresende aus: So auch der Vertrag vom weltbesten Spieler „Faker“.

Das ist die Situation um Faker:

Das LoL Team von SK Telecom T1 hat bei ihrer Gründung 2013 den Midlaner Lee „Faker“ Sang-hyeok (damals 17) für ihr Team auserkoren. Sie haben das Team um ihn herum aufgebaut und zusammengestellt.

Faker war seit Februar 2013 nur bei T1 unter Vertrag und hat mit seiner Mannschaft einige Titel holen können: darunter 3 Weltmeister-Titel.

2019 hat das Team von SK Telecom T1 seinen Namen gewechselt und heißt seitdem nur noch T1.

Faker war im Dezember 2019 schon kurzzeitig als freier Spieler verfügbar und wurde mit Angeboten überhäuft. Er unterschrieb jedoch bis 2022 bei T1.

Sein Vertrag lief am 21.11.2022 aus und seitdem hat er angeblich schon mehrere Angebote bekommen. Von Team Liquid aus Amerika, aber auch von Organisationen aus verschiedensten Regionen kamen Angebote.

Hier haben wir ein Video für euch, wo ihr sehen könnt, was ihn zu der Legende macht, die er geworden ist:

Wer ist Faker überhaupt? Faker ist ein LoL-Proft und spielt seit seinem Debüt in 2013 für T1 in Korea in der Midlane. Er galt viele Jahre lang als weltbester Spieler in League of Legends. Durch seine starken Leistungen konnte er seinem Team auch mehrere Titel erspielen. Zuletzt hatte er beinahe die Weltmeisterschaft 2022 gewinnen können.

Faker ist der Spieler mit den meisten gewonnen Titeln. Dazu gehören unter anderem:

3 Mal der Sieg der Weltmeisterschaft (2013, 2015, 2016)

2 Mal der Sieg bei den Mid-Season Invitational, MSI (2016, 2017)

10 Splits in der LCK gewonnen (Sommer 13, Winter 14, Frühling 15, Sommer 15, Frühling 16, Frühling 17, Frühling 19, Sommer 19, Frühling 20, Frühling 2022)

Experte glaubt: Faker will mehr Geld von T1 rausschlagen, indem er Angebote einholt

Wechselt er jetzt wirklich nach Amerika? Es gilt als unwahrscheinlich, dass Faker wirklich in die USA wechselt. Dadurch, dass die koreanische Liga die stärkste in League of Legends sein soll, besteht Grund zur Annahme, er könne unterfordert werden, wenn er wirklich eines der Angebote aus den USA annimmt, die ihm angeblich vorliegen.

Man kann wohl davon ausgehen, dass die meisten MIidlaner in der LCS von Faker einfach weggeschmolzen werden würden.

Die Chancen, dass er tatsächlich wechselt, sind jedoch sehr gering. Auf Twitter schreibt der Analyst MonteCristo, dass er lediglich als freier Spieler unterwegs ist, um seinen Marktwert und die Angebote von T1 zu steigern:

Dennoch kamen die Angebote vor allem aus Amerika. Ob er diesen folgt, bleibt abzuwarten. Die Tendenz liegt jedoch dabei, dass Faker wieder bei T1 spielt und dort auch für das nächste Jahr als Midlaner agiert. Dort stellen sie den Kader, abgestimmt nach Faker, auf.

Wie steht ihr zu der Information, dass der beste Profi nach Amerika gehen könnte? Schreibt es uns in die Kommentare.

