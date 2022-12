LoL überarbeitet den meistgehassten Champion, Spieler meckern: „Sie haben das echte Problem nicht erkannt“

In League of Legends ist „Yuumi“ richtig verhasst. Gerade die Profis können die Katze nicht ausstehen, da sie sich mit einem anderen Champion verbindet und so unangreifbar wird. Riot Games hat sich dem Feedback angenommen und eine große Überarbeitung angekündigt. Doch die geht am eigentlichen Problem vorbei, finden die Spieler.

Was ist das Problem mit Yuumi? Yuumi ist ein Supporter, der sich an andere Champions dranhängen kann. Sitzt sie einmal auf einem Champion, kann sie nicht mehr anvisiert werden, aber weiterhin Fähigkeiten benutzen. So heilt und stärkt sie ihren Verbündeten und kann gleichzeitig Schaden zufügen. Besonders stark ist ihre ultimative Fähigkeit “Letztes Kapitel”, mit der sie Gegner festhalten kann.

Bei den Worlds 2022 hatte Yuumi mit 85 % die höchste Bann-Rate aller Champions. Der deutsche Twitch-Streamer Frederik „NoWay“ Hinteregger forderte sogar einen globalen Bann für “diesen Dreck”.

Doch insgesamt hat Yuumi eher schwachen Stats. Schaut man auf die Ranked-Matches von Eisen bis Challenger, hat sie gerade mal eine Winrate von 47,2 % (via LeagueofGraphs). Vor allem die Profis schöpfen also das volle Potential des Champions aus, während sie im unteren Bereich oftmals nutzlos ist.

Was macht Riot nun? Sie wollen Yuumi künftig komplett überarbeiten. Ihr Ziel: Der Champion soll Neueinsteigern helfen, besser mit LoL klarzukommen, und gleichzeitig für Profis schwächer werden.

Doch die geplanten Anpassungen kommen nicht gut an.

“Wie soll man die Grundlagen lernen, wenn man nicht angreifbar ist?”

Was genau wird verändert? Die genauen Details stehen noch nicht fest, doch die Kern-Mechanik von Yuumi – dass sie sich auf andere Champions setzen kann und damit unverwundbar wird – bleibt bestehen. Allerdings soll sie weniger Schaden verursachen und sich eher darauf fokussieren, die Verbündeten zu stärken.

Riot möchte ihre Fähigkeiten so anpassen, dass man ihnen als Gegner leichter ausweichen kann. Das war sehr schwierig, vor allem wenn sich Yuumi auf einen sehr mobilen Champion gesetzt hat.

Was kritisieren die Spieler? Erstmal sind viele Spieler überrascht, dass Yuumi ein Anfänger-Champion wie Garen oder Annie sein soll. Immerhin kostet sie 6.300 Blaue Essenzen und setzt damit schon einige Spielstunden voraus.

Doch selbst wenn Anfänger sie spielen, soll ihr Stil eher kontraproduktiv sein, meint etwa der reddit-Nutzer Plainnoob:

Wie soll man die Grundlagen lernen, wenn man für die Dauer eines Spiels nicht angreifbar ist? Yuumi ist weder eine Annie noch ein Garen. Ja, man braucht für sie vielleicht den niedrigsten Skill im Spiel. Aber sie ist auch der nischenhafteste Charakter, was die Mechanik angeht. Die Fertigkeiten sind eindeutig nicht übertragbar. Die Perma-Unangreifbarkeit ist eine Noob-Falle, mit der man bei jedem anderen Champ scheitern wird.

Weiter kritisieren die Spieler, dass die Anpassungen von Riot Games nichts an dem Hass an Yuumi ändern werden, denn das Kern-Problem bleibt bestehen: Sie bleibt unangreifbar, solange sie auf einem Champion sitzt.

Einige Spieler prognostizieren, dass Yuumi mit den geplanten Anpassungen in den unteren Ranglisten sogar noch schwächer wird, bei den Profis aber nervig bleibt.

Was fordern die Spieler? Im reddit gibt es verschiedene Lösungsvorschläge für Yuumi. Ein Spieler empfiehlt, dass Yuumi einfach einen Teil des Schadens übernimmt, wenn sie auf einem anderen Champion sitzt. Damit würde der Verbündete weniger Schaden bekommen und Yuumi selbst müsste aufpassen, dass sie rechtzeitig abspringt, bevor sie selbst stirbt.

Ein anderer Spieler schlägt vor, dass Yuumi nur eine begrenzte Zeit am Stück auf einem Champion sitzen kann. Das würde das Skill-Niveau deutlich erhöhen, weil man planen muss, wann man den Verbündeten verlässt, um nicht einen noch schlechteren Zeitpunkt zu erwischen, wo es dann automatisch passiert.

In jedem Fall sind sich im reddit nahezu alle Spieler einig, dass die geplanten Änderungen in die falsche Richtung gehen. Wie sie konkret ausfallen werden, wird sich aber erst 2023 zeigen.

Balancing ist ohnehin ein heikles Thema bei LoL. So probierte etwa der Lead-Balancer von Riot Games selbst einen schwachen Champion aus und wurde prompt dafür gebannt:

LoL: Riot bannt eigenen, wichtigen Mitarbeiter, weil er 20-Mal in Folge den schlechtesten Champion ausprobiert