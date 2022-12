LoL-Team von HandOfBlood stellt neue Spieler für 2023 vor – Fans jubeln: „Damit gewinnen wir den Europa-Pokal“

Eintracht Spandau, das LoL-Team vom YouTuber HandOfBlood, startete 2022 ambitioniert. Man wolle die deutsche Liga begeistern und langfristig um den Europa-Pokal spielen. Doch das erste Jahr war sportlich eine Enttäuschung. Nun soll alles besser werden.

Was ist das für ein Team? Eintracht Spandau startete 2022 in der höchsten deutsche Liga in League of Legends: der Prime League. Dort sorgte man für Wirbel:

Die ersten vier Spiele in Folge wurden direkt verloren, doch es kam zu einem großen Comeback. Zum Ende der Saison gewannen sie 8 Spiele in Folge. So erreichten sie sogar Platz 2 und qualifizierten sich für die Playoffs zum ersten Einzug in die EU Masters.

In den Playoffs putzte Eintracht Spandau den Konkurrenten GamerLegion locker mit 3:0 vom Feld. Plötzlich galten sie als große Hoffnung für Deutschland. Allerdings schaffte GamerLegion den Sprung ins Finale und revanchierte sich. Am Ende reichte es nur für Platz 2.

Bei den European Masters lief es dann gar nicht gut. Schon in der Gruppenphase war Schluss. Aus der Traum vom Europa-Pokal.

Der Rest der Saison lief überhaupt nicht nach Plan. Man verpasste die Qualifikation für die EU-Masters im Sommer und schied im Super Cup im Viertelfinale aus. Mehr dazu: Nach einem Jahr Eintracht Spandau ziehen wir Bilanz: Team von HandOfBlood ist ein riesiger Gewinn für deutsche LoL-Szene.

2023 soll nun sportlich alles besser werden. Dazu kündigte das Team einige Veränderungen am Kader an. Genau die wurden jetzt im Rahmen der Dreamhack vorgestellt.

Wer ist im neuen Team? Pride (Toplane) und Special (Midlane) bleiben aus dem alten Roster. Neu dabei sind: Zanzarah für den Jungle, LiLipp als Supporter und SMILEY als AD-Carry.

Vor allem die Erfahrung beeindruckt viele Fans. Auf Twitter und YouTube heißt es etwa: “Europa-Pokal”, “Ich liebe das neue Roster” oder “Endlich macht das Zusehen wieder Spaß”. Auch der Sieg gegen ein Streamer-Team sorgt für Euphorie.

Neues Roster sorgt für Begeisterung, zerlegt direkt ein großes Streamer-Team

Wer sind die neuen Spieler? Das große Highlight im neuen Kader ist der neue Jungler Nikolay “Zanzarah” Akatov. Der spielte von 2020 bis 2022 bei Astralis und zuletzt im Sommer für Misfits in der LEC. Er sammelte also Erfahrung in der höchsten europäischen Spielklasse und erreichte immerhin Platz 4 im Summer Split.

Mit seinen 26 Jahren ist er zwar schon etwas älter, bringt aber viel Erfahrung für Eintracht Spandau mit. Bekannt ist er vor allem für seine Skarner-Picks.

Philipp Samuel “Lilipp” Englert ist der neue Supporter. Er spielte zuletzt beim direkten Konkurrenten Schalke 04 in der Prime League, stand aber auch schon für das zweite Team von MAD Lions und für SK Gaming im Aufgebot.

Mit seinen 21 Jahren ist er der jüngste Spieler im Kader der Eintracht. Sein Signatur-Champ ist Thresh.

Der dritte neue Spieler ist Ludvig Erik Hugo “SMILEY” Granquist. Der Schwede spielte bereits für Vitality.Bee, das Team, gegen das Eintracht Spandau in der Gruppenphase im Europa-Pokal gescheitert ist. Zuletzt spielte er für GamersOrigin in Frankreich.

Bekannt ist SMILEY for allem für die Champions Lucian und Jhin. Mit 24 Jahren steht er noch voll im Saft.

Wer sind die alten Spieler? Mahdi “Pride” Nasserzadeh wurde am 13. März 1998 in der Schweiz geboren. Anfang 2020 wechselte Pride zu Fnatic Rising, dem zweiten Team von Fnatic, und nahm mit diesem an den European Masters teil. Für die Saison 2022 kam er dann zu Eintracht Spandau.

Pride begeisterte die Fans vor allem mit einigen beeindruckenden Solo-Aktionen auf der Toplane. Das soll er auch 2022 wieder tun. Vor allem mit Gankplank und Jayce konnte er überzeugen.

Joran “Special” Scheffer bleibt der Midlaner bei Eintracht Spandau. Er spielte schon 2020 mit dem Academy-Team von Excel in den European Masters und erreichte dort zweimal das Viertelfinale. 2021 wechselte er in die französische LFL, verpasste mit den Teams dort jedoch die Qualifikation.

Seit 2022 spielt der Niederländer für Eintracht Spandau und überzeugte vor allem auf Syndra.

Kann das Line-up überzeugen? Ja, denn ohne großes Training spielten sie direkt auf der Dreamhack ihr erstes kompetitives Match. Der Gegner: No Need Orga, ein Team aus Streamern, das 2022 den Aufstieg in die erste Liga perfekt gemacht hat.

Zwar sind die Spieler alle schon älter, doch das macht sie nicht weniger erfolgreich. Mit dabei sind etwa der deutsche Shoutcaster Tolkin oder der bekannte LoL-Streamer NoWay4U.

Eintracht Spandau schaffte es jedoch, beide Matches im Best of Three für sich zu entscheiden. Das sorgt für Euphorie bei den Fans. Den Mitschnitt der Matches könnt ihr euch auf YouTube anschauen.

Die Fans von Eintracht Spandau schauen der neuen Saison 2023 also mit Spannung entgegen. Für die Fans von NNO sieht das etwas anders aus. Denn das Team müssten einige Einschränkungen hinnehmen, etwa ein Verbot für Streams, während die Turniere laufen. Ihre Karriere wäre erheblich eingeschränkt.

Deshalb wird es 2023 ein NNO Prime geben, mit einem angepassten Line-up. Mehr zu diesem Thema hier:

