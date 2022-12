Deutscher Twitch-Streamer klagt über Wettmafia in LoL: „Kann da nichts gegen tun“

Der deutsche Streamer Noway4u zeigt regelmäßig seine Matches in League of Legends auf Twitch. Dabei stolperte er zuletzt vermehrt über Spieler, die anscheinend den Ausgang der Spiele manipulieren. In einem Video erklärt er das Problem und schimpft über die Wettmafia.

Was ist das Problem? Noway4u, einer der größten deutschen LoL-Streamer, erklärt die Situation wie folgt:

Es gibt Stream-Sniper, die spezifisch darauf warten, dass sich bekannte Spieler anmelden. Sie selbst versuchen dann mit mehreren Spielern in das Match zu kommen.

Im Bestfall gibt es Spieler aus dieser Gruppe in beiden Teams, denn dadurch haben sie die Flexibilität, das Match in beide Richtungen zu manipulieren.

Danach werden hohe Beträge darauf gewettet, wie das Spiel ausgeht. Da die Gruppen aber den Ausgang des Spiels recht sicher beeinflussen können, können sie richtig Cash damit machen.

Wie eine solche Manipulation aussehen kann, hat der Streamer selbst in einem Video auf YouTube gezeigt. Dort lief zu Anfang noch alles relativ harmlos, doch später machen seine Mitspieler kuriose Dinge.

Obwohl Noway und der Streamer TheBausffs, der mit ihm zusammenspielt, beides richtig gute LoL-Spieler sind, können sie das Match nicht gewinnen:

Der Wettmafia geht es um viel Geld

Wie genau läuft so eine Manipulation ab? Zu Beginn ist es wichtig, dass man Spieler aus dem eigenen Bekanntenkreis in die Matches bekommt – wie oben erwähnt am besten in beide Teams. Dafür gehen die Manipulatoren notfalls auch aus Matches raus, weswegen Noway oft mit mehreren Queue-Abbrüchen zu kämpfen hat.

Danach wird zu Anfang recht normal gespielt, damit die Manipulation nicht unbedingt auffällt. Im Verlauf des Matches werden dann kleinere Fehler eingebaut. So werden dann Matches verloren, etwa wenn das eigene Team ständig 4 vs. 5 kämpfen muss oder wichtige Objectives wie die Drachenseele oder den Baron herschenkt.

Doch selbst wenn man nicht aktiv im Match ist, gibt es noch die Möglichkeit, zu manipulieren. So wird anderen Spielern im Team Geld geboten, damit sie absichtlich verlieren. Dabei geht es um Summen im Bereich um die 100 Dollar oder sogar mehr. Noway4u meint dazu:

Spieler, die Master oder höher spielen, die hätten ja League gerne als Job. Du kannst ja davon nicht leben, außer du bist jetzt Pro-Player oder Streamer. Und 90 Dollar, um 20 oder 30 Minuten zu inten, ist eine Menge Geld.

Screenshot aus dem Video von Noway4u.

Ist das Problem wirklich so groß? Komplett neu ist das Problem Matchfixing nicht, doch vom Gefühl her haben die Beschwerden in den letzten Wochen zugenommen. Neben Noway4u haben sich auch andere Streamer wie TheBausffs zu dem Problem geäußert. Der sagte etwa im Stream: „Noway ist einer der wenigen, normalen Spieler in der Queue.“

Doch die Manipulation existiert nicht nur in Europa und vor allem nicht nur in Ranglisten-Matches:

In China wurden im August 28 Spieler und 2 komplette E-Sport-Team wegen Matchfixing gesperrt. Manipuliert wurden hier Turnier-Matches in der zweiten chinesischen Liga, was in etwa der Prime League in Deutschland entspricht. Allerdings ging es wohl nicht darum, bessere Platzierungen zu bekommen, sondern Coaches und Spieler wetteten auf Siege oder Niederlagen.

Im November wurden 14 Spieler der türkischen zweiten Liga gebannt. Auch sie haben ihre Matches in den Turnieren manipuliert.

Die richtig großen Schlagzeilen macht das Matchfixing vor allem dann, wenn Profis betroffen sind. Normale Ranglisten-Spielen sorgen hingegen nicht so sehr für Aufmerksamkeit und werden anscheinend von Riot Games nicht so intensiv geprüft.

Noway4u zeigte in einem weiteren Video einen türkischen Spieler, der wohl auch mit dem Skandal in der Liga zu tun gehabt haben soll. Dieser hat spezifisch nur mit Noway in den letzten vier Games gespielt, obwohl der Deutsche in dieser Zeit viel mehr Matches gespielt hat. „Er hat also, während ich gespielt habe, einfach pausiert“, stellt er fest.

Zudem erreichte der Spieler sehr durchwachsene Statistiken: 2/7/9 auf Yuumi – wobei er später einfach AFK ging – 2/16/9 auf Nami und 2/12/1 auf Sett. Das wirkt schon so, als hätte er versucht, absichtlich zu verlieren.

Das einzige Match, das er gegen Noway spielte, gewann er mit 7/6/11 auf Tristana.

Kann man nichts dagegen tun? Der deutsche Streamer stellt fest: „Mittlerweile bin ich weg von diesem Mindset, dass ich das [die Manipulation] überall vermute. Am Ende des Tages kannst du nichts dagegen tun.“

Er meldet den Spieler auch direkt Riot Games, was aber wohl wenig bringt. Der Streamer sagt, dass er immer wieder auf die gleichen Accounts trifft und kann diese sogar zum Start der Matches schon identifizieren.

Für Noway4u war das gesamte LoL-Jahr ein Auf und Ab. Mit seinem Team NNO schaffte er den Sprung in die erste deutsche LoL-Liga, doch dann gab es direkt eine Hiobsbotschaft:

