LoL – HandOfBlood baut den perfekten Gaming-Bus für 20.000 Euro: „Du E-Auto, ich E-Sport!“

Was hat es überhaupt mit dem Team auf sich? Eintracht Spandau, das Ende 2021 gegründet wurde und seitdem in der Prime League spielt, ist ein E-Sport-Team, das sich vor allem mit Storytelling und Fankultur abheben möchte .

Zudem hält der Bus einige Highlights bereit, darunter einen roten Teppich an der hinteren Tür, der per Knopfdruck ausgerollt werden kann. Das soll den Auftritten des Teams mehr Glamour verleihen.

Was hat es mit dem Bus auf sich? Der Mannschaftsbus ist bei Sportarten mit Auswärtsspielen nichts Ungewöhnliches. Jeder hat wahrscheinlich schon mal den Bus einer Fußballmannschaft auf der Autobahn gesehen. Im E-Sport ist so etwas bisher nicht die Regel, zumal das Team Eintracht Spandau „nur“ in der höchsten deutschsprachigen Liga spielt.

Im November 2021 stellte der YouTuber HandOfBlood sein eigenes LoL -Team Eintracht Spandau vor. Kurz darauf berichtete er von dem Wunsch, einen eigenen Bus für Touren und Turniere zu kaufen. Diese Idee wurde nun Wirklichkeit. In einem sehr unterhaltsamen Video stellen Hänno und sein Team diesen Bus für League of Legends jetzt vor – mit rotem Teppich, Laptop-Plätzen und eigener Bar.

