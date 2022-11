LoL: Eintracht Frankfurt kauft sich wohl in die 1. Liga, nachdem man sportlich scheiterte – HandOfBlood lästert

In League of Legends wird Eintracht Frankfurt im Jahr 2023 wohl in der 1. Division der deutschen Prime League spielen, dabei hat man den Aufstieg sportlich verpasst. YouTuber HandOfBlood lästert: „Es gibt nur eine Eintracht“, nämlich seine in Berlin-Spandau.

Wie lief 2022 für Eintracht Frankfurt in LoL? Frankfurt spielte 2022 in der 2. Prime Division in Deutschland eine gute Rolle in Liga Zwei:

Eintracht Frankfurt kam im Sommer-Split mit 12-6 auf Platz 2 in der regulären Spielzeit, nur Hertha BSC war besser

In den Playoffs verlor Frankfurt dann aber zuerst gegen Hertha BSC mit 1-3 und dan überraschend gegen das Twitch-Streamer-Team NNO mit 2-3. Das Spiel gegen NNO sahen damals 70.000 Leute, wir haben auf MeinMMO darüber berichtet.

Damit hatte es Frankfurt nur auf Platz 3 in der Liga gebracht, konnte also nicht mehr aufsteigen, nur die 2 besten Teams, Hertha und NNO, bekamen die Chance, sich in der Relegation in die 1. Liga zu spielen

Eintracht Frankfurt kauft angeblich Liga-Platz von WAVE Esports

Das ist jetzt die Nachricht: Wie ein bekannter LoL-Insider verrät, der normalerweise richtig liegt, hat sich Eintracht Frankfurt den Prime-League-Spot von WAVE Esports gekauft.

WAVE Esports war 2022 im Spring Split 1-17 in der Prime Division klar Letzter geworden, im Sommer kam man auf Platz 7 mit 6-12. Letztlich war WAVE Esports dann in der Relegation, aber immer noch besser als alle Teams der 2. Liga, und konnte deshalb sportlich in der 1. deutschen LoL-Liga bleiben.

Wenn sich die Information des Insiders bewahrheitet, ist es für WAVE Esports trotzdem mit der 1. Liga vorbei.

Frankfurt hatte Spandau vor 2 Wochen dafür kritisiert, sich „Liga-Spots“ zu kaufen, macht’s nun selbst

Wie sind jetzt die Kommentare? Es wird schon etwa gelästert nach dem Motto „Sportlich reicht’s nicht, also kauft man sich einen Platz.“

Vor allem „Eintracht Spandau“, das 1. Liga-Team von YouTuber HandOfBlood, ist in den Twitter-Kommentaren aktiv.

Da rächt man sich jetzt für einen Kommentar der Eintracht Frankfurt vom 10. November: Damals hatte Eintracht Spandau öffentlich mit der Idee gespielt, sich den Liga-Spot von „NNO“ zu kaufen und dann ein 2. Team in der ersten Liga spielen zu lassen.

Eintracht Frankfurt ätzte damals auf Twitter: „Huch … Spandau kauft sich mal wieder einen Spott, anstatt ihn zu erarbeiten.“

Darüber macht man sich jetzt in Berlin lustig, denn 2 Wochen später, macht Eintracht Frankfurt genau das: Sie kaufen sich einen Spot in der 1. Liga, den sie sich nicht erarbeiten konnten.

Von HandOfBlood kommt in seiner Rolle als egomanischer Präsident Knabe in perfektem Englisch die Ansage: „SER IS ONLAY WAN EINTRACHT“.

Das sollte man wohl alles nicht so ernst nehmen, die deutschen Vereine frotzeln sich alle gerne gegenseitig, gerade an der populären Eintracht Spandau ziehen sich die Social-Media-Accounts der anderen Vereine hoch.

Hertha BSC macht übrigens genau das Gegenteil von Eintracht Frankfurt, die steigen aus, nicht auf. Hertha hat den Aufstieg in die 1. Liga gegen NNO verpasst und wird 2023 sein LoL-Team auflösen.

Auch NNO wird in der Konstellation, die den Aufstieg schaffte, nicht in der 1. Liga spielen:

