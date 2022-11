LoL: Riot bannt 14 Profis und schließt einige von ihnen für Jahre von allen Wettbewerben aus

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ist in dieser Liste ein Spieler dabei, den ihr kennt oder in der Liga verfolgt habt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Seitdem untersucht der Publisher den Sachverhalt der türkischen Liga. Nachdem im Jahr 2021 ein ähnlicher Skandal die chinesische Liga erschüttert hatte , wartete man auf die Entscheidung Riots, was in der türkischen Liga passieren wird.

Warum wurden die Spieler gebannt? In den letzten Jahren hat sich im kompetitiven League of Legends die Option ergeben, auf den Ausgang des Turniers oder einer Partie zu wetten. Ähnlich wie im Fußball können Fans dort auf Spiele setzen und beim Sieg der Mannschaft wird der Wettgewinn ausgezahlt

Im E-Sport von League of Legends gibt es immer wieder kleinere Turniere. Dort bekommen die Ersatz- und Nachwuchsspieler der Spitzenteams ihre Spielerfahrung. Riot Games hat im kompetitiven Spiel der türkischen Liga ihre Regeln durchsetzen müssen. 14 Spieler haben ihre Chance verloren, für die nächsten Jahre in der Profiliga mitzuspielen.

