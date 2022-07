LoL: Boss von E-Sport-Team wird von Riot verurteilt – Bekommt 75.000 € Strafe und muss 2 Jahre ganz brav sein

Ravenswatch ist ein Action-RPG, das den Erfolgstitel Curse of the Dead Gods auf Steam, PS5, Xbox Series & im Epic Games Store beerben soll.

Keiner der Zeugen kann sich an eine Situation erinnern, in der sich Dinhs beleidigendes Verhalten auf eine geschützte Gruppe (Rasse, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität usw.) bezog, und es gab keine Berichte über tatsächliche oder angedrohte körperliche Gewalt gegenüber einem TSM-Spieler oder -Mitarbeiter.

Was sagt der Bericht? Riot Games teilte über ihre Webseite mit, dass sie einen unabhängigen Ermittler hinzugezogen haben, um die Vorwürfe von Doublelift zu überprüfen. Dieser Ermittler kam zu dem Schluss, dass Andy “Reginald ” Dinh die Praxis eines herabsetzenden und schikanösen Verhaltens an den Tag gelegt hat.

